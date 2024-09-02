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Осенние удобрения для плодовых деревьев: состав и дозировка

Как сохранить деревья здоровыми до весны
1:21
Садоводство

Осень приносит дачникам заслуженное облегчение после напряженного летнего сезона: основная часть урожая уже собрана и переработана, грядки почти пустуют, и появляется время для хозяйственных дел. Однако прежде чем полностью расслабиться, стоит уделить внимание подготовке садовых культур к зиме и новому сезону.

Как сохранить деревья здоровыми до весны
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0

Осенние удобрения играют ключевую роль в восстановлении плодовых деревьев после плодоношения и их подготовке к зиме. Выбор правильных удобрений в этот период напрямую влияет на здоровье деревьев и их способность пережить холодный сезон.

Важно помнить, что осенью лучше исключить удобрения, содержащие азот, так как он может спровоцировать рост, который ослабит растения перед морозами.

Для осенней подкормки идеальным вариантом станет раствор из сульфата калия и суперфосфата. Для приготовления раствора нужно развести 200 граммов сульфата калия и 300 граммов суперфосфата в 10 литрах воды. После полного растворения компонентов можно приступать к корневой подкормке.

На одно дерево потребуется до 10 литров такого раствора, чтобы обеспечить его питательными веществами, необходимыми для успешной зимовки и готовности к новому сезону.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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