Осень — важное время для ухода за клубникой, даже если в течение сезона вы уже уделяли внимание подкормкам. После осенней обрезки растениям необходимо получить дополнительный заряд питательных веществ, чтобы успешно пережить зиму. Однако следует избегать использования удобрений с азотом, поскольку он может сделать растения более уязвимыми перед морозами.
Для осенней подкормки клубники можно использовать несколько проверенных средств:
Эти меры помогут обеспечить клубнике необходимые питательные вещества, поддержат её в осенний период и подготовят к зимовке.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.