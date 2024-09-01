Ваши ягоды будут расти как на дрожжах: осенние подкормки для клубники

Подготовка клубники к зиме: важные подкормки в осенний период

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — важное время для ухода за клубникой, даже если в течение сезона вы уже уделяли внимание подкормкам. После осенней обрезки растениям необходимо получить дополнительный заряд питательных веществ, чтобы успешно пережить зиму. Однако следует избегать использования удобрений с азотом, поскольку он может сделать растения более уязвимыми перед морозами.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Для осенней подкормки клубники можно использовать несколько проверенных средств:

Зола : это простой и доступный вариант, который всегда кстати. Золу можно использовать в виде раствора: 250 граммов зольного порошка разводится в ведре воды. Этим раствором нужно поливать кусты, что поможет насытить их важными элементами.

: это простой и доступный вариант, который всегда кстати. Золу можно использовать в виде раствора: 250 граммов зольного порошка разводится в ведре воды. Этим раствором нужно поливать кусты, что поможет насытить их важными элементами. Борофоска: это удобрение выделяется своим составом, содержащим все необходимые питательные вещества для клубники в осенний период. Для приготовления рабочего раствора две столовые ложки борофоски растворяют в небольшом количестве теплой воды, а затем добавляют в ведро воды. На каждый куст необходимо использовать полтора стакана этого раствора.

Эти меры помогут обеспечить клубнике необходимые питательные вещества, поддержат её в осенний период и подготовят к зимовке.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.

