Садоводов призвали посыпать грядки корицей: почему это стоит сделать прямо сейчас

Аромат корицы спасёт урожай от грибка и муравьёв

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посыпание грядок корицей позволит отпугнуть от посадок муравьёв и предотвратить грибковые заболевания, сообщает онлайн-издание «БелНовости».

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Эксперты отмечают, что сильный аромат корицы дезориентирует муравьёв, заставляя их менять маршруты следования и избегать "отталкивающих" растений. Пряность нужно измельчить и посыпать места скопления насекомых.

Также корица действует как антигрибковое средство. Чтобы защитить посадки от грибка, таких как мучнистая роса или серая гниль, нужно посыпать ею почву вокруг растений.

Есть у корицы и другие полезные свойства: стимуляция корнеобразования у растений, обогащение состава почвы и отпугивание грызунов.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Корицей также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.



Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые. Усики коленчатые, у самок и рабочих особей 11—12-члениковые, у самцов 12—13-члениковые, у ряда видов 4-, 6- или 10-члениковые. Основной членик усика (скапус) обычно намного длиннее всех остальных. Задний отдел груди (эпинотум) представляет собой первый сегмент брюшка, слившийся с заднегрудью. Собственно брюшко присоединяется к эпинотуму стебельком, образованным первым или вторым сегментами. У муравьёв некоторых подсемейств (мирмицины, понерины и других) имеется развитое жало. Крылья с редуцированным жилкованием.



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