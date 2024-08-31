Сентябрьская заправка для цветов: чем и как правильно подкормить цветник

Сентябрь - особенный месяц для цветоводов. С наступлением осени многие растения готовятся к зимнему периоду, поэтому им требуется особый уход и дополнительное питание. Правильная подкормка цветника в сентябре позволит обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами и подготовить их к зиме.
Какие удобрения выбрать для сентябрьской подкормки?
Комплексные минеральные удобрения
Лучший выбор для сентябрьской подкормки - сбалансированные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Они обеспечат цветы всеми нужными элементами питания. Подойдут, например, "Осеннее" или "Универсальное" от известных производителей.
Калийные удобрения
Особенно важен калий для цветочных растений, готовящихся к зимовке. Он улучшает зимостойкость, способствует накоплению питательных веществ в корнях и повышает устойчивость к заболеваниям. Можно использовать сульфат калия или калийную соль.
Внесение органики, например, хорошо перепревшего компоста или перегноя, поможет улучшить структуру почвы и обогатить её гумусом. Это положительно отразится на росте и развитии растений.
Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья. Среди растений могут быть как собственно цветковые (покрытосеменные) растения, так и представители других растительных отделов — хвойные, папоротниковидные и др.
Цветники используют для украшения садов, парков, а также пространства перед входом в здание. В качестве фона для красивоцветущих или других выделяющихся декоративных растений в цветниках нередко используют газон.
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".