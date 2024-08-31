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Сентябрьская заправка для цветов: чем и как правильно подкормить цветник

Проверенные подкормки для цветника в сентябре: готовим растения к зимовке
2:21
Садоводство » Советы

Сентябрь - особенный месяц для цветоводов. С наступлением осени многие растения готовятся к зимнему периоду, поэтому им требуется особый уход и дополнительное питание. Правильная подкормка цветника в сентябре позволит обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами и подготовить их к зиме.

Проверенные подкормки для цветника в сентябре: готовим растения к зимовке
Фото: publicdomainpictures.net is licensed under public domain

Какие удобрения выбрать для сентябрьской подкормки?

Комплексные минеральные удобрения
Лучший выбор для сентябрьской подкормки - сбалансированные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Они обеспечат цветы всеми нужными элементами питания. Подойдут, например, "Осеннее" или "Универсальное" от известных производителей.

Калийные удобрения
Особенно важен калий для цветочных растений, готовящихся к зимовке. Он улучшает зимостойкость, способствует накоплению питательных веществ в корнях и повышает устойчивость к заболеваниям. Можно использовать сульфат калия или калийную соль.

Органические удобрения

Внесение органики, например, хорошо перепревшего компоста или перегноя, поможет улучшить структуру почвы и обогатить её гумусом. Это положительно отразится на росте и развитии растений.

Как правильно провести подкормку цветника в сентябре?

  1. Определите, чем нуждаются ваши растения. Если они выглядят ослабленными или недокормленными, им, скорее всего, не хватает азота, фосфора или калия.
  2. Равномерно распределите выбранное удобрение по всей площади цветника, заделав его в верхний слой почвы. Дозировку рассчитывайте строго по инструкции на упаковке.
  3. Обязательно полейте цветы после внесения подкормки, чтобы питательные вещества начали усваиваться растениями.
  4. Повторите подкормку через 2-3 недели, чтобы растения получили дополнительное питание перед зимовкой.

Помимо подкормки, в сентябре важно:

  • провести санитарную обрезку увядших и больных частей растений;
  • рыхлить почву, чтобы она лучше впитывала влагу и воздух;
  • мульчировать приствольные круги торфом или перегноем;
  • при необходимости докрасить оградки, решетки и другие элементы декора.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья. Среди растений могут быть как собственно цветковые (покрытосеменные) растения, так и представители других растительных отделов — хвойные, папоротниковидные и др.
Цветники используют для украшения садов, парков, а также пространства перед входом в здание. В качестве фона для красивоцветущих или других выделяющихся декоративных растений в цветниках нередко используют газон.

Чем подкормить цветы, подкормки для плодовых, чем подкормить розы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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