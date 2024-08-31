Что делать, если плоды томатов на кустах стали тяжёлыми

Тяжёлые плоды томатов: вот как можно справиться с этой проблемой

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовьте колья

Найдите несколько длинных палок или кольев, которые выше, чем ваши помидоры. Можно использовать деревянные или металлические. Воткните колья в землю у основания растений томатов. Поставьте их с той стороны, куда наклоняются растения.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

Подвязывайте растения к кольям

Аккуратно подвяжите основные стебли томатных растений к кольям, используя мягкие материалы. Завяжите свободные узлы, чтобы не повредить стебли.

Не подвязывайте стебли слишком туго. Оставьте немного места, чтобы растения еще могли немного двигаться, но не слишком сильно.

Регулярно проверяйте

Следите за растениями томатов по мере их роста. Если они становятся выше, вам, возможно, придется отрегулировать колья.

Поддержка более тяжелых ветвей

Если вы видите большие, тяжелые ветви с большим количеством помидоров, вы можете использовать дополнительные колья для поддержки этих ветвей. Аккуратно привяжите их к кольям.

Удалите лишнюю поросль

Если у ваших томатов слишком много ветвей или листьев, вы можете обрезать некоторые из них. Это снижает нагрузку.

Используйте клетки

Клетки для помидоров похожи на круглые конструкции, которые могут поддерживать ваши растения. Вы можете разместить их вокруг растений, чтобы они оставались в вертикальном положении.

Сбор урожая спелых помидоров

Как только помидоры созреют, соберите их. Это облегчает нагрузку на растения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.



