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Хризантемы, орхидеи и другие: какие комнатные растения цветут именно осенью

Яркие краски осени для вашего дома: комнатные цветы, которые зацветут с наступлением холодов
2:27
Садоводство » Комнатные цветы

Осень - удивительное время года, когда природа постепенно готовится к зиме. Это время года также прекрасно и для комнатных цветов, ведь многие из них начинают активно цвести именно в эту пору.

Яркие краски осени для вашего дома: комнатные цветы, которые зацветут с наступлением холодов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие комнатные растения порадуют цветением осенью?

Хризантема

Пожалуй, это самый известный осенний цветок. Хризантемы радуют буйством красок и разнообразием форм - от пышных "шаров" до утонченных ромашковидных соцветий. Они могут цвести с сентября до самых морозов. Хризантемы требовательны к свету и любят умеренный полив.

Орхидея

Многие виды орхидей начинают цвести именно осенью. Особенно эффектно смотрятся фаленопсисы с их крупными, яркими цветками. Благодаря различным сортам эти экзотические цветы могут радовать вас вплоть до первых морозов. Орхидеи очень любят яркий рассеянный свет, полив в меру.

Каланхоэ

Это очень декоративное растение с мясистыми листьями и крупными соцветиями. Осенью стебли каланхоэ покрываются небольшими, но яркими звездчатыми цветками. Они могут гармонично дополнить ваш интерьер. Растение предпочитает обильный свет и умеренный полив.

Циперус

Этот изящный злак с перистыми листьями и компактными "зонтиками" цветков прекрасно цветет именно в осенний период. Его нежные соцветия привлекают внимание и украшают помещение. Циперус любит яркий свет и регулярный полив.

Антуриум

Этот удивительный цветок с оригинальным соцветием-початком будет радовать вас долгое время. Антуриумы, в зависимости от сорта, могут цвести с осени до самой весны. Им требуется высокая влажность воздуха и регулярный полив.

Уход за осенними комнатными цветами

Чтобы ваши комнатные цветы радовали пышным цветением осенью, за ними нужно правильно ухаживать:

  • обеспечьте им достаточное освещение (хотя бы 4-6 часов прямого солнечного света в день);
  • поливайте растения умеренно, не допуская переувлажнения или пересыхания;
  • регулярно протирайте листья от пыли, чтобы они могли эффективнее дышать;
  • подкармливайте цветы специальными удобрениями для периода цветения.
Комнатные цветы которые цветут осенью. Вы не поверите! Это просто чудо!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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