Хризантемы, орхидеи и другие: какие комнатные растения цветут именно осенью

Осень - удивительное время года, когда природа постепенно готовится к зиме. Это время года также прекрасно и для комнатных цветов, ведь многие из них начинают активно цвести именно в эту пору.
Пожалуй, это самый известный осенний цветок. Хризантемы радуют буйством красок и разнообразием форм - от пышных "шаров" до утонченных ромашковидных соцветий. Они могут цвести с сентября до самых морозов. Хризантемы требовательны к свету и любят умеренный полив.
Многие виды орхидей начинают цвести именно осенью. Особенно эффектно смотрятся фаленопсисы с их крупными, яркими цветками. Благодаря различным сортам эти экзотические цветы могут радовать вас вплоть до первых морозов. Орхидеи очень любят яркий рассеянный свет, полив в меру.
Это очень декоративное растение с мясистыми листьями и крупными соцветиями. Осенью стебли каланхоэ покрываются небольшими, но яркими звездчатыми цветками. Они могут гармонично дополнить ваш интерьер. Растение предпочитает обильный свет и умеренный полив.
Этот изящный злак с перистыми листьями и компактными "зонтиками" цветков прекрасно цветет именно в осенний период. Его нежные соцветия привлекают внимание и украшают помещение. Циперус любит яркий свет и регулярный полив.
Этот удивительный цветок с оригинальным соцветием-початком будет радовать вас долгое время. Антуриумы, в зависимости от сорта, могут цвести с осени до самой весны. Им требуется высокая влажность воздуха и регулярный полив.
Чтобы ваши комнатные цветы радовали пышным цветением осенью, за ними нужно правильно ухаживать:
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