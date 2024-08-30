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Какие овощи рискуют испортиться, если не убрать их вовремя

Убираем с огорода до дождей: какие овощные культуры особенно чувствительны к влаге
2:14
Садоводство » Советы

Наступает осень — время уборки урожая на дачных участках. Многие овощные культуры нужно убирать ещё до начала дождливого периода. Это связано с тем, что пребывание некоторых овощей под открытым небом в дождливую погоду может негативно сказаться на их качестве и сохранности при хранении.

Убираем с огорода до дождей: какие овощные культуры особенно чувствительны к влаге
Фото: Pravda.Ru

Какие овощи лучше убрать до дождей?

  • Картофель. Клубни картофеля чувствительны к избыточному увлажнению. Если их оставить на грядках во время затяжных осенних дождей, они могут начать загнивать и прорастать. Поэтому картофель нужно выкопать и просушить до наступления дождливого сезона.
  • Морковь, свёкла, репа, редис. Как и картофель, эти корнеплоды плохо переносят длительное пребывание в сырой почве. Под воздействием дождей они могут потерять вкусовые и внешние качества, а также быстрее испортиться при хранении.
  • Чеснок. Для качественной закладки чеснока на хранение его необходимо выкопать до осенних дождей. Иначе влажная почва может вызвать загнивание.
  • Лук. Луковицы также плохо переносят переувлажнение. Во время дождей они могут начать прорастать, а при хранении быстро испортиться.
  • Тыква, кабачки, патиссоны. Эти тыквенные культуры обладают мягкой кожурой, которая легко повреждается под воздействием влаги и грязи. Оставленные на грядках, они быстро испортятся.

Своевременная уборка этих овощных культур позволит сохранить их качество и продлить период хранения. Ведь после наступления дождей работать в огороде будет гораздо сложнее.

Правила уборки овощей перед дождями

Чтобы овощи успешно перенесли период хранения, при их уборке важно соблюдать ряд простых правил:

  • выбирать для уборки сухую погоду, лучше всего солнечный день;
  • очищать овощи от земли, но не мыть;
  • просушивать клубни, корнеплоды и луковицы в хорошо проветриваемом месте;
  • отбирать только здоровые, неповрежденные экземпляры;
  • хранить урожай в сухих, прохладных и темных условиях.
Как сохранить урожай овощей после дождей?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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