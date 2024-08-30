Какие овощи рискуют испортиться, если не убрать их вовремя

Убираем с огорода до дождей: какие овощные культуры особенно чувствительны к влаге

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Наступает осень — время уборки урожая на дачных участках. Многие овощные культуры нужно убирать ещё до начала дождливого периода. Это связано с тем, что пребывание некоторых овощей под открытым небом в дождливую погоду может негативно сказаться на их качестве и сохранности при хранении.

Фото: Pravda.Ru

Какие овощи лучше убрать до дождей?

Картофель. Клубни картофеля чувствительны к избыточному увлажнению. Если их оставить на грядках во время затяжных осенних дождей, они могут начать загнивать и прорастать. Поэтому картофель нужно выкопать и просушить до наступления дождливого сезона.

Морковь, свёкла, репа, редис. Как и картофель, эти корнеплоды плохо переносят длительное пребывание в сырой почве. Под воздействием дождей они могут потерять вкусовые и внешние качества, а также быстрее испортиться при хранении.

Чеснок. Для качественной закладки чеснока на хранение его необходимо выкопать до осенних дождей. Иначе влажная почва может вызвать загнивание.

Лук. Луковицы также плохо переносят переувлажнение. Во время дождей они могут начать прорастать, а при хранении быстро испортиться.

Тыква, кабачки, патиссоны. Эти тыквенные культуры обладают мягкой кожурой, которая легко повреждается под воздействием влаги и грязи. Оставленные на грядках, они быстро испортятся.

Своевременная уборка этих овощных культур позволит сохранить их качество и продлить период хранения. Ведь после наступления дождей работать в огороде будет гораздо сложнее.

Правила уборки овощей перед дождями

Чтобы овощи успешно перенесли период хранения, при их уборке важно соблюдать ряд простых правил:

выбирать для уборки сухую погоду, лучше всего солнечный день;

очищать овощи от земли, но не мыть;

просушивать клубни, корнеплоды и луковицы в хорошо проветриваемом месте;

отбирать только здоровые, неповрежденные экземпляры;

хранить урожай в сухих, прохладных и темных условиях.