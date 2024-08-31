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Картофель на зиму: главные ошибки начинающих дачников и как их избежать

Не только просушить: что ещё важно учесть, чтобы картофель хорошо перезимовал
2:10
Садоводство » Овощи

Наступает осень, и дачники спешат убрать урожай картофеля. Казалось бы, главная задача — просушить клубни и убрать их на хранение. Но опытные огородники знают, что для успешного сохранения картошки до следующего сезона одной лишь сушки будет недостаточно.

Не только просушить: что ещё важно учесть, чтобы картофель хорошо перезимовал
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Почему сушка не гарантирует сохранность картофеля?

Многие начинающие дачники считают, что если тщательно просушить картошку после выкопки, то она без проблем будет храниться всю зиму. Но на самом деле одна сушка не обеспечивает полной сохранности урожая. Существует ряд важных факторов, которые нужно учитывать:

  1. Невозможно полностью избежать повреждений при выкопке клубней. Даже самая аккуратная уборка оставляет мелкие ранения и трещины.
  2. Картофель, как любое живое растение, продолжает дышать и обмениваться веществами после уборки. Это приводит к естественной потере влаги и массы.
  3. Хранение в неблагоприятных условиях (повышенная влажность, перепады температур, нарушение вентиляции) способствует развитию болезней и гниению.

Что ещё нужно делать, кроме сушки?

Для успешного сохранения картофельного урожая необходимо учитывать целый комплекс мер:

  1. Правильная уборка и просушка. Клубни должны быть тщательно очищены от земли, просушены в хорошо проветриваемом помещении в течение 2-3 недель.
  2. Предварительная обработка. Картофель можно окунуть в раствор медного купороса или обработать специальными препаратами для предотвращения болезней.
  3. Создание оптимальных условий хранения. Подходящая температура — 2-4°С, влажность воздуха — 85-90%. Регулярная проверка и удаление испорченных клубней.
  4. Сортировка и досушка перед закладкой на хранение. Отбирать только здоровые клубни, удалять проросшие и больные.
  5. Использование специальной тары. Сетчатые ящики, деревянные или картонные ящики, мешки из ткани — все это поможет обеспечить нужную вентиляцию.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Как хранить картофель зимой?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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