Уход за клубникой в сентябре

Как помочь клубнике перезимовать: сентябрьский план ухода

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сентябрь — важный месяц для ухода за клубникой, который определяет, каким будет ваш урожай в следующем году. Чтобы растение пережило зиму и заложило основу для будущего плодоношения, необходимо провести несколько ключевых мероприятий.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

1. Обрезка старых и больных листьев

Начните с тщательной обрезки клубничных кустов. Для этого сначала хорошо пролейте грядки водой. Затем срежьте все старые и особенно больные листья, оставляя только молодые и здоровые побеги. Особенно важно это сделать на кустах, которым уже три года. На молодых растениях удаляйте лишь поражённые листья.

Важно омолаживать грядки каждые три года. Это позволит поддерживать стабильный и высокий урожай. Сразу после обрезки подкормите клубнику азотными удобрениями.

2. Удаление нежелательных кустов

После обрезки обратите внимание на кусты, которые не показали себя должным образом. Если заранее пометили их палочками, сейчас самое время выкорчевать их. Удаление слабых или непродуктивных растений позволяет освободить место для более сильных экземпляров и улучшить общую здоровье грядок.

3. Укоренение усов клубники

Август и сентябрь — отличное время для укоренения усиков клубники. Это поможет вам увеличить количество растений и обеспечить себя здоровыми кустами на следующий сезон. Выберите сильные и здоровые усы, укорените их, и к следующему году у вас будет новый урожай.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.

