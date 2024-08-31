Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вулканическое тепло для электроэнергии: преимущества и риски
Рубль снова недооценён
The Guardian: причиной деменции может cтать отсутствие личностного роста и жизненных целей
Расходы на субсидии банкам в рамках льготной ипотеки могут составить 1,2 триллиона рублей
Чай масала: история, состав и рецепт традиционного напитка
Тренер уверена, что плавание положительно влияет на беременных
В школах Ставропольского края появятся классы туризма
ВС признал невиновным водителя, выехавшего на встречку через сплошную линию
Пять ошибок, которые делают ваши домашние тренировки бесполезными

Кальций: ключевой элемент для здоровья и роста капусты

Кальций: ваш главный союзник в выращивании крупной капусты
1:29
Садоводство

Капуста — требовательная культура, которая нуждается в особом уходе. Один из важнейших элементов для ее здорового роста и развития — кальций.

Кальций: ваш главный союзник в выращивании крупной капусты
Фото: creativecommons.org by Evelyn Gunn, CC BY-SA 3.0

Этот минерал играет решающую роль не только в формировании плотных и сочных головок, но и в поддержании целого ряда физиологических процессов, жизненно важных для растения.

Кальций участвует в регулировании водного баланса в капусте, улучшает способность растений поглощать и удерживать влагу. Это делает листья плотными, упругими и хорошо прилегающими. Кроме того, кальций укрепляет стенки клеток и сосудистую ткань, что поддерживает их проводящую функцию. 

Растения, обеспеченные достаточным количеством кальция, гармонично развиваются и быстро наращивают крупные, плотные головки. Этот элемент также способствует жаро- и холодостойкости капусты, что позволяет растениям справляться с неблагоприятными условиями окружающей среды. 

Однако при недостатке кальция капуста начинает проявлять симптомы, которые нельзя игнорировать. Края листьев становятся светлыми, желтеют и истончаются, появляются неразвитые листья, а также возможно загнивание внутренних частей головки.

В таких случаях необходимо срочно подкормить растения удобрением, содержащим кальций, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение их состояния.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Самые сильные породы собак: топ-3
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Последние материалы
Чай масала: история, состав и рецепт традиционного напитка
Кальций: ваш главный союзник в выращивании крупной капусты
Тренер уверена, что плавание положительно влияет на беременных
В школах Ставропольского края появятся классы туризма
ВС признал невиновным водителя, выехавшего на встречку через сплошную линию
Пять ошибок, которые делают ваши домашние тренировки бесполезными
Брукхейвенская лаборатория: новое открытие гиперядра антивещества
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20
В Турции нашли тело российской туристки, которая пропала на Карийской тропе
Отпустите меня в Гималаи!.. на поиски Шангри-Ла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.