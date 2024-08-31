Кальций: ключевой элемент для здоровья и роста капусты

Капуста — требовательная культура, которая нуждается в особом уходе. Один из важнейших элементов для ее здорового роста и развития — кальций.
Этот минерал играет решающую роль не только в формировании плотных и сочных головок, но и в поддержании целого ряда физиологических процессов, жизненно важных для растения.
Кальций участвует в регулировании водного баланса в капусте, улучшает способность растений поглощать и удерживать влагу. Это делает листья плотными, упругими и хорошо прилегающими. Кроме того, кальций укрепляет стенки клеток и сосудистую ткань, что поддерживает их проводящую функцию.
Растения, обеспеченные достаточным количеством кальция, гармонично развиваются и быстро наращивают крупные, плотные головки. Этот элемент также способствует жаро- и холодостойкости капусты, что позволяет растениям справляться с неблагоприятными условиями окружающей среды.
Однако при недостатке кальция капуста начинает проявлять симптомы, которые нельзя игнорировать. Края листьев становятся светлыми, желтеют и истончаются, появляются неразвитые листья, а также возможно загнивание внутренних частей головки.
В таких случаях необходимо срочно подкормить растения удобрением, содержащим кальций, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение их состояния.
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