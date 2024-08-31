Кальций: ключевой элемент для здоровья и роста капусты

Кальций: ваш главный союзник в выращивании крупной капусты

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста — требовательная культура, которая нуждается в особом уходе. Один из важнейших элементов для ее здорового роста и развития — кальций.

Фото: creativecommons.org by Evelyn Gunn, CC BY-SA 3.0

Этот минерал играет решающую роль не только в формировании плотных и сочных головок, но и в поддержании целого ряда физиологических процессов, жизненно важных для растения.

Кальций участвует в регулировании водного баланса в капусте, улучшает способность растений поглощать и удерживать влагу. Это делает листья плотными, упругими и хорошо прилегающими. Кроме того, кальций укрепляет стенки клеток и сосудистую ткань, что поддерживает их проводящую функцию.

Растения, обеспеченные достаточным количеством кальция, гармонично развиваются и быстро наращивают крупные, плотные головки. Этот элемент также способствует жаро- и холодостойкости капусты, что позволяет растениям справляться с неблагоприятными условиями окружающей среды.

Однако при недостатке кальция капуста начинает проявлять симптомы, которые нельзя игнорировать. Края листьев становятся светлыми, желтеют и истончаются, появляются неразвитые листья, а также возможно загнивание внутренних частей головки.

В таких случаях необходимо срочно подкормить растения удобрением, содержащим кальций, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение их состояния.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.

