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Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща

Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
1:16
Садоводство

Владельцы теплиц часто сталкиваются с проблемой паутинного клеща — мелкого, но крайне вредоносного насекомого, способного нанести значительный ущерб растениям.

Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Фото: commons.wikimedia.org by Olllli, CC BY-SA 3.0

Чтобы защитить урожай, многие используют серные шашки или другие химические средства. Однако существует более безопасный и простой способ борьбы с этим вредителем, который подойдет тем, кто хочет избежать использования агрессивных химикатов.

Рекомендуется несколько раз в сезон проводить обработку теплицы изнутри с использованием обычного "зеленого мыла". Этот метод не требует больших усилий и времени, но при этом эффективно помогает бороться с паутинным клещом и предотвращает его повторное появление.

Процедура проста: нужно развести пару колпачков "зеленого мыла" в ведре воды и с помощью тряпки тщательно вымыть внутренние поверхности теплицы. Особое внимание следует уделить углам и труднодоступным местам, где вредители могут скрываться и размножаться.

Важно, что после обработки раствор не нужно смывать — после высыхания он образует тонкую, незаметную пленку, которая продолжает защищать поверхность от клещей, микробов и плесени.

Уточнения

Обыкновенный паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae) — вид клещей из семейства паутинных (Tetranychidae).

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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