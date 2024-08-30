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Причины, почему желтеют листья томатов

Желтеют листья томатов? Вот почему это происходит
1:12
Садоводство

Почему желтеют листья у томатов

Пожелтение листьев томатов — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие огородники.

Желтеют листья томатов? Вот почему это происходит
Фото: Own work by domdomegg, CC BY 4.0

Причин для этого может быть несколько. Одной из основных из них является недостаток влаги. При недостатке воды листья начинают желтеть и вянуть. Однако избыток влаги также может привести к пожелтению, так как корни начинают гнить.

Еще одной причиной может быть недостаток питательных веществ в почве. Недостаток азота, калия или магния часто приводит к тому, что листья меняют цвет. Важно регулярно подкармливать растения комплексными удобрениями, чтобы обеспечить их всеми необходимыми элементами.

Неправильный температурный режим может стать причиной пожелтения. Томаты чувствительны к резким перепадам температуры, и если они подвергаются стрессу, это может сказаться на состоянии листьев.

Если вы заметили, что листья ваших томатов желтеют, внимательно осмотрите растения и попытайтесь определить причину. Правильный уход и своевременные меры помогут сохранить ваши помидоры здоровыми и продуктивными.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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