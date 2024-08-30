Причины, почему желтеют листья томатов

Пожелтение листьев томатов — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие огородники.
Причин для этого может быть несколько. Одной из основных из них является недостаток влаги. При недостатке воды листья начинают желтеть и вянуть. Однако избыток влаги также может привести к пожелтению, так как корни начинают гнить.
Еще одной причиной может быть недостаток питательных веществ в почве. Недостаток азота, калия или магния часто приводит к тому, что листья меняют цвет. Важно регулярно подкармливать растения комплексными удобрениями, чтобы обеспечить их всеми необходимыми элементами.
Неправильный температурный режим может стать причиной пожелтения. Томаты чувствительны к резким перепадам температуры, и если они подвергаются стрессу, это может сказаться на состоянии листьев.
Если вы заметили, что листья ваших томатов желтеют, внимательно осмотрите растения и попытайтесь определить причину. Правильный уход и своевременные меры помогут сохранить ваши помидоры здоровыми и продуктивными.
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