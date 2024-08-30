Великолепные цветы эустомы у вас дома: подробное руководство по культивированию

Заветы эустомы: как добиться пышного и продолжительного цветения этого экзотического цветка

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эустома — яркое и изящное цветочное растение, которое стало очень популярным в последние годы. Благодаря разнообразию окрасок, длительному периоду цветения и неприхотливости, эустома завоёвывает всё больше поклонников среди садоводов. А ведь ещё 10-15 лет назад эти нарядные цветы можно было встретить разве что в профессиональных цветочных хозяйствах. Теперь же вырастить эустому в домашних условиях может практически каждый.

Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, CC BY-SA 3.0

Выращивание из семян

Чтобы получить качественную рассаду эустомы, лучше всего выращивать ее из семян. Процесс не сложный, но требует немного терпения и внимательности. Семена высевают на рассаду в январе-феврале в торфяные таблетки или питательный грунт. Важно, чтобы почва была слегка увлажненной, но не переувлажненной. Всходы появятся уже через 10-14 дней.

После появления первого настоящего листа сеянцы пикируют в отдельные стаканчики или ящики. По мере роста рассады ее регулярно подкармливают удобрениями. Перед высадкой в открытый грунт растения закаливают, постепенно снижая температуру и увеличивая продолжительность пребывания на воздухе.

Особенности ухода

Эустома предпочитает солнечные места, богатую питательными веществами рыхлую почву с хорошим дренажом. В период активного роста она нуждается в регулярном, но умеренном, поливе. Важно не допускать ни переувлажнения, ни пересыхания грунта.

Для лучшего кущения рекомендуется периодически прищипывать точки роста. Потребуется также подвязывать растения к опорам, так как длинные цветоносы могут сломаться под тяжестью бутонов и цветков. Регулярно проводите удаление увядших соцветий, чтобы продлить период цветения.

В целом эустома достаточно неприхотлива, но для обильного роскошного цветения важно соблюдать основные правила агротехники. Тогда вы сможете наслаждаться ее великолепием в течение всего летнего сезона.

Уточнения

Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых. Название происходит от греческих корней эу (хороший) и стома (рот). Культивируемые цветы, относящиеся к этому роду, часто имеют название лизиантус (лат. Lisianthus — горький цветок), это также устаревшее ботаническое наименование рода. Традиционные названия эустомы в Америке — Texas bluebell (техасский колокольчик), prairie gentian (горечавка прерий), tulip gentian (тюльпановая горечавка) и даже gentian (горечавка). Последнее название, правда, конкурирует с названием одноимённого рода, давшего название всему семейству. Ареал растений включает юг США, Мексику, Панамский перешеек, север Южной Америки, а также некоторые острова Карибского моря.