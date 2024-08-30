4 растения, которые стоит посадить в последние дни уходящего лета

Не упустите возможность: эти культуры можно успеть посадить в конце августа

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лето подходит к концу, но это не значит, что сезон посадок закончен. Даже в последние дни августа можно успеть высадить на своем участке ряд полезных культур, которые порадуют урожаем уже в скором времени. Какие варианты растений стоит рассмотреть в этот период?

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Редис и редька

Эти быстрорастущие корнеплоды прекрасно подойдут для посадки в последние летние дни. Редис и редька дают урожай всего через 4-5 недель после посева, поэтому вполне успеют вызреть до первых заморозков. Для получения хороших результатов их нужно высевать в более затененные места участка, чтобы корнеплоды не перегревались на солнце.

Зелень

В конце лета можно смело высевать различные виды салатов, шпината, укропа, кресс-салата, петрушки и других зеленных культур. Они неприхотливы и успеют сформировать хороший урожай даже в относительно короткий осенний период. Важно регулярно поливать их и при необходимости притенять от прямых солнечных лучей.

Листовая капуста

Этот вид капусты, по сравнению с кочанными сортами, обычно вызревает быстрее - всего за 6-8 недель. Поэтому поздние посадки листовой капусты вполне оправданы даже в августе. Ее можно выращивать для получения свежих витаминных листьев в течение осени.

Зелёные бобы

Отлично подойдут для посадки в конце лета скороспелые сорта спаржевой и кустовой фасоли. Они успевают сформировать урожай зелёных стручков до заморозков. Бобы дают ценную белковую пищу и обладают целым рядом полезных свойств.

Таким образом, даже в последние дни лета вы можете пополнить свой огород новыми полезными культурами. Главное - выбирать наиболее скороспелые и неприхотливые сорта, чтобы они успели порадовать вас урожаем до наступления холодов.