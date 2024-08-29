Почему суперфосфат не приносит результата

Неудачи с суперфосфатом? Названы 2 типичные ошибки дачников, которые снижают его эффективность

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники и огородники регулярно вносят под свои растения суперфосфат в надежде на получение богатого урожая. Но, к сожалению, не всегда эти ожидания оправдываются. Почему же суперфосфат может не давать ожидаемого эффекта? Ученые называют две основные ошибки, которые совершают садоводы.

Фото: upload.wikimedia.org by Алёна Синичкина, CC BY-SA 4.0

Ошибка №1. Неправильные сроки внесения суперфосфата

Большая часть дачников вносит суперфосфат весной, рассчитывая, что он поможет растениям активно развиваться с самого начала сезона. Однако это не всегда оправдано. Дело в том, что суперфосфат - это медленно действующее удобрение, которому требуется время для того, чтобы полностью раствориться и усвоиться растениями.

Эксперты рекомендуют вносить суперфосфат осенью, за 2-3 месяца до предполагаемого посева или посадки. Это позволит почве лучше "переварить" удобрение и сделать фосфор доступным для растений с самого начала сезона. Весной же стоит ограничиваться комплексными удобрениями, содержащими сразу несколько питательных веществ.

Ошибка №2. Неправильная дозировка суперфосфата

Многие садоводы считают, что чем больше внесено суперфосфата, тем лучше. Однако это не так. Избыток фосфора в почве может вызвать серьезные проблемы у растений.

Оптимальная норма внесения суперфосфата - 30-40 г на 1 кв.м. Превышать эту дозировку не стоит, иначе можно столкнуться с замедлением роста, хлорозом листьев и даже полной гибелью культур.

Также важно правильно заделывать суперфосфат в почву. Лучше всего перекопать его на глубину 10-15 см, чтобы он равномерно распределился по площади. При поверхностном внесении эффективность удобрения значительно снижается.

Учитывая эти два важных момента, вы сможете добиться максимальной отдачи от применения суперфосфата. Ваши растения порадуют пышным ростом, здоровьем и отличным урожаем!

Уточнения

Суперфосфа́т — наиболее распространённое простое минеральное фосфорное удобрение. Удобрение содержит гипс и другие примеси (фосфаты железа и алюминия, кремнезём, соединения фтора и др.).