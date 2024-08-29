Как подкормить морковь золой в середине лета для идеального урожая

Хотите собрать богатый урожай сладкой и крупной моркови? Тогда обязательно подкормите её золой прямо сейчас! Этот простой и доступный способ позволит вашей моркови раскрыть весь свой вкусовой и размерный потенциал.
Зола — настоящая находка для любителей выращивать сочную и ароматную морковь. В ее составе содержится множество полезных для этой культуры элементов: калий, фосфор, кальций, магний и даже микроэлементы вроде бора, железа и марганца.
Время для подкормки золой — прямо сейчас, когда морковь активно растет и формирует корнеплоды. Лучше всего сделать это в середине июля, когда морковка уже хорошо набрала зелень, но еще не успела сформировать основную массу корней.
Отметим, что не стоит вносить золу слишком рано, пока морковь только всходит. В этот период она предпочитает более легкие, питательные подкормки. А вот когда корнеплоды начнут активно формироваться, зола станет им очень кстати.
Благодаря подкормке золой морковь станет более сладкой, ароматной и крупной. Ведь зола насыщает почву важными макро- и микроэлементами, которые стимулируют рост и развитие корнеплода.
Попробуйте этот простой, но действенный способ улучшения качества моркови прямо сейчас. Вы точно останетесь довольны результатом!
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