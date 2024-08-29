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Уход за лилиями после цветения: важные аспекты

Почему сентябрь — лучшее время для пересадки лилий: советы садоводов
1:06
Садоводство

После завершения цветения лилии нуждаются в особом уходе. Важно своевременно обрезать растение, чтобы помочь ему сохранить силы и обеспечить полноценное развитие луковиц.

Почему сентябрь — лучшее время для пересадки лилий: советы садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, CC BY-SA 3.0

Обрезку проводят сразу после того, как лилия отцветет, убирая около трети верхней части растения вместе с увядшими цветками. Это предотвращает растение от лишних энергозатрат на вызревание семян. Если же семена необходимы, то можно оставить несколько семенников для созревания.

Регулярный уход за лилиями, включающий обрезку, деление и пересадку, помогает поддерживать здоровье и декоративность растений. Пересадка лилий, как и их деление, рекомендуется в определенные сроки.

Для средней полосы идеальным временем считается конец августа — сентябрь, в южных регионах пересадку можно проводить до середины октября.

Важно "беспокоить" лилии только после окончания их цветения, что делает сентябрь наиболее подходящим месяцем для пересадки. 

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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