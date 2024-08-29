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Как обеспечить надежную защиту плетистых роз от холодов

Секреты ухода за плетистыми розами на зиму: 7 действенных советов
2:12
Садоводство » Цветы

Плетистые розы считаются одними из самых красивых и нарядных садовых растений. Однако их выращивание требует особого ухода, особенно в период подготовки к зимовке. Правильная подготовка розовых плетей к холодному сезону поможет сохранить их здоровье и обеспечить пышное цветение в следующем году. Рассмотрим, как именно нужно готовить плетистые розы к зиме.

Секреты ухода за плетистыми розами на зиму: 7 действенных советов
Фото: upload.wikimedia.org by Николай Булыкин, CC BY-SA 4.0

Шаг 1. Обрезка отцветших побегов

Начинать подготовку к зимовке нужно с обрезки. Все отцветшие побеги следует удалить на 5-10 см от их основания. Это поможет растению сосредоточить все силы на развитии здоровых, сильных ветвей.

Шаг 2. Укорачивание длинных побегов

Длинные, одревесневшие побеги необходимо укоротить примерно наполовину. Это улучшит их способность к перезимовке.

Шаг 3. Обвязывание и фиксация побегов

Чтобы плети не повредились под тяжестью снега, их нужно аккуратно обвязать шпагатом или мягкой проволокой. Затем розовые кусты необходимо пригнуть к земле и закрепить при помощи петель или дуг.

Шаг 4. Окучивание и мульчирование

Прикорневую зону роз следует окучить землей или субстратом на высоту 15-20 см. Это защитит корневую систему от вымерзания. Можно также использовать мульчирующие материалы: торф, сухие листья, солому.

Шаг 5. Укрытие куста

Для дополнительной защиты розы накрывают агроволокном, лапником или другими материалами, оставляя небольшие отверстия для вентиляции. Важно, чтобы укрытие не соприкасалось с растением.

Шаг 6. Своевременный полив

Незадолго до наступления заморозков, розы необходимо обильно полить. Влажная почва лучше пережидает зимние холода.

Шаг 7. Обработка от вредителей

Перед укрытием на зиму розы обрабатывают инсектицидами и фунгицидами для защиты от вредителей и болезней.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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