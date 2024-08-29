Бородавки на картофеле: распознаём признаки и боремся с вредителем

Многие огородники сталкивались с таким явлением, как бородавки на картофеле. Эти неприятные наросты могут испортить внешний вид клубней и даже снизить их качество. Давайте разберёмся, что вызывает появление бородавок на картофеле и как с ними эффективно бороться.
Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, CC BY-SA 4.0
Причины появления бородавок
Основная причина появления бородавок на картофеле — это вирусная инфекция. Возбудитель — вирус Potato wart virus, который поражает клетки растения. Этот вирус сохраняется в почве в течение многих лет и заражает картофель при посадке.
Кроме того, бородавки могут появиться из-за:
Повреждения картофеля насекомыми или механическими воздействиями;
Неблагоприятных погодных условий (длительная влажность, пониженные температуры);
Нарушений агротехники выращивания картофеля.
Признаки поражения бородавками
Бородавки на картофеле выглядят как наросты различных размеров и форм на поверхности клубней. Они могут быть:
Бугристыми или ноздреватыми;
Жёлтого, коричневого или серого цвета;
Плотной или мягкой консистенции.
Поражённый картофель выглядит непривлекательно, но главная опасность заключается в том, что бородавки снижают питательную ценность и лежкость клубней.
Борьба с картофельными бородавками
Для эффективной борьбы с бородавками на картофеле необходимо применять комплекс мер:
Севооборот. Чередование картофеля с другими культурами помогает прервать цикл развития вируса.
Использование устойчивых сортов. Выбирайте сорта картофеля, обладающие повышенной устойчивостью к вирусу.
Дезинфекция семенного материала. Перед посадкой обрабатывайте клубни фунгицидными препаратами.
Соблюдение агротехники. Вносите достаточное количество органических и минеральных удобрений, своевременно выполняйте окучивание.
Удаление и уничтожение поражённых клубней. Весь картофель с бородавками нужно сжечь, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.