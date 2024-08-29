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Бородавки на картофеле: распознаём признаки и боремся с вредителем

Почему картофель покрывается бородавками и что делать, чтобы этого избежать?
2:10
Садоводство » Вредители и болезни

Многие огородники сталкивались с таким явлением, как бородавки на картофеле. Эти неприятные наросты могут испортить внешний вид клубней и даже снизить их качество. Давайте разберёмся, что вызывает появление бородавок на картофеле и как с ними эффективно бороться.

Почему картофель покрывается бородавками и что делать, чтобы этого избежать?
Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, CC BY-SA 4.0

Причины появления бородавок

Основная причина появления бородавок на картофеле — это вирусная инфекция. Возбудитель — вирус Potato wart virus, который поражает клетки растения. Этот вирус сохраняется в почве в течение многих лет и заражает картофель при посадке.

Кроме того, бородавки могут появиться из-за:

  • Повреждения картофеля насекомыми или механическими воздействиями;
  • Неблагоприятных погодных условий (длительная влажность, пониженные температуры);
  • Нарушений агротехники выращивания картофеля.

Признаки поражения бородавками

Бородавки на картофеле выглядят как наросты различных размеров и форм на поверхности клубней. Они могут быть:

  • Бугристыми или ноздреватыми;
  • Жёлтого, коричневого или серого цвета;
  • Плотной или мягкой консистенции.

Поражённый картофель выглядит непривлекательно, но главная опасность заключается в том, что бородавки снижают питательную ценность и лежкость клубней.

Борьба с картофельными бородавками

Для эффективной борьбы с бородавками на картофеле необходимо применять комплекс мер:

  1. Севооборот. Чередование картофеля с другими культурами помогает прервать цикл развития вируса.
  2. Использование устойчивых сортов. Выбирайте сорта картофеля, обладающие повышенной устойчивостью к вирусу.
  3. Дезинфекция семенного материала. Перед посадкой обрабатывайте клубни фунгицидными препаратами.
  4. Соблюдение агротехники. Вносите достаточное количество органических и минеральных удобрений, своевременно выполняйте окучивание.
  5. Удаление и уничтожение поражённых клубней. Весь картофель с бородавками нужно сжечь, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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