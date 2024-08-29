Бородавки на картофеле: распознаём признаки и боремся с вредителем

Почему картофель покрывается бородавками и что делать, чтобы этого избежать?

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие огородники сталкивались с таким явлением, как бородавки на картофеле. Эти неприятные наросты могут испортить внешний вид клубней и даже снизить их качество. Давайте разберёмся, что вызывает появление бородавок на картофеле и как с ними эффективно бороться.

Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, CC BY-SA 4.0

Причины появления бородавок

Основная причина появления бородавок на картофеле — это вирусная инфекция. Возбудитель — вирус Potato wart virus, который поражает клетки растения. Этот вирус сохраняется в почве в течение многих лет и заражает картофель при посадке.

Кроме того, бородавки могут появиться из-за:

Повреждения картофеля насекомыми или механическими воздействиями;

Неблагоприятных погодных условий (длительная влажность, пониженные температуры);

Нарушений агротехники выращивания картофеля.

Признаки поражения бородавками

Бородавки на картофеле выглядят как наросты различных размеров и форм на поверхности клубней. Они могут быть:

Бугристыми или ноздреватыми;

Жёлтого, коричневого или серого цвета;

Плотной или мягкой консистенции.

Поражённый картофель выглядит непривлекательно, но главная опасность заключается в том, что бородавки снижают питательную ценность и лежкость клубней.

Борьба с картофельными бородавками

Для эффективной борьбы с бородавками на картофеле необходимо применять комплекс мер: