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Как надолго сберечь чеснок до следующего урожая

Не дать чесноку испортиться: 5 способов правильного хранения в квартире
1:42
Садоводство » Овощи

Чеснок — незаменимая пряность, которую любят хозяйки по всему миру. Но как сохранить этот полезный овощ свежим и хрустящим до самой весны? Оказывается, есть несколько простых и доступных способов правильного хранения чеснока в квартире.

Не дать чесноку испортиться: 5 способов правильного хранения в квартире
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

Подготовка к хранению

Для длительного хранения особенно важна правильная подготовка чеснока сразу после сбора урожая. Необходимо:

  1. Тщательно просушить луковицы в хорошо проветриваемом месте в течение 2-3 недель. Это поможет чесноку дозреть и лучше храниться.
  2. Обрезать ботву, оставив 2-3 см стебля. Также аккуратно обрежьте корни.
  3. Очистить чеснок от грязи и внешних чешуек, но не полностью. Сохранение некоторых чешуек защитит луковицу.

Способы хранения чеснока

Существует несколько эффективных способов сохранить чеснок свежим до самой весны:

  1. В прохладном и темном месте. Подойдет холодильник, погреб или прохладный кухонный шкаф. Температура должна быть от 0 до +5°С.
  2. Связанным пучком. Свяжите луковицы в пучки и повесьте их в прохладном месте. Так чеснок будет хорошо вентилироваться.
  3. В деревянных ящиках или сетчатых мешках. Уложите головки чеснока в один слой, чтобы они не соприкасались.
  4. В сухом песке. Поместите чеснок в ящик или ведро и засыпьте его сухим песком. Периодически проверяйте и удаляйте подсохшие экземпляры.
  5. В льняных или хлопковых мешочках. Это позволит чесноку "дышать" и предотвратит образование плесени.
Хранение чеснока. Чеснок будто только с грядки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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