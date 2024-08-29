Как надолго сберечь чеснок до следующего урожая

Чеснок — незаменимая пряность, которую любят хозяйки по всему миру. Но как сохранить этот полезный овощ свежим и хрустящим до самой весны? Оказывается, есть несколько простых и доступных способов правильного хранения чеснока в квартире.
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Подготовка к хранению
Для длительного хранения особенно важна правильная подготовка чеснока сразу после сбора урожая. Необходимо:
Тщательно просушить луковицы в хорошо проветриваемом месте в течение 2-3 недель. Это поможет чесноку дозреть и лучше храниться.
Обрезать ботву, оставив 2-3 см стебля. Также аккуратно обрежьте корни.
Очистить чеснок от грязи и внешних чешуек, но не полностью. Сохранение некоторых чешуек защитит луковицу.
Способы хранения чеснока
Существует несколько эффективных способов сохранить чеснок свежим до самой весны:
В прохладном и темном месте. Подойдет холодильник, погреб или прохладный кухонный шкаф. Температура должна быть от 0 до +5°С.
Связанным пучком. Свяжите луковицы в пучки и повесьте их в прохладном месте. Так чеснок будет хорошо вентилироваться.
В деревянных ящиках или сетчатых мешках. Уложите головки чеснока в один слой, чтобы они не соприкасались.
В сухом песке. Поместите чеснок в ящик или ведро и засыпьте его сухим песком. Периодически проверяйте и удаляйте подсохшие экземпляры.
В льняных или хлопковых мешочках. Это позволит чесноку "дышать" и предотвратит образование плесени.