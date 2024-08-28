Как правильно собрать и сберечь семена помидоров

Выращивание собственных помидоров из семян — один из лучших способов получить отличный урожай любимых сортов. Но где взять эти семена? Ответ прост — сохранить их самостоятельно после сбора урожая. Это не только экономит деньги, но и позволяет в следующем сезоне посадить проверенные временем сорта.
Лучшее время для сбора семян - когда плоды полностью дозреют и станут мягкими. Это обычно происходит в конце лета или начале осени, когда вы снимаете последний урожай. Выбирайте самые крупные, здоровые и вкусные плоды, чтобы получить качественные семена.
Используя этот простой алгоритм, вы сможете самостоятельно собрать и сохранить семена любимых сортов томатов для посадки в следующем сезоне. Так вы не только сэкономите, но и получите отличный урожай "родных" помидоров!
Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".