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Как правильно собрать и сберечь семена помидоров

Экономим на покупке семян: как грамотно заготовить их самостоятельно
1:57
Садоводство » Овощи

Выращивание собственных помидоров из семян — один из лучших способов получить отличный урожай любимых сортов. Но где взять эти семена? Ответ прост — сохранить их самостоятельно после сбора урожая. Это не только экономит деньги, но и позволяет в следующем сезоне посадить проверенные временем сорта.

Экономим на покупке семян: как грамотно заготовить их самостоятельно
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Когда собирать семена томатов

Лучшее время для сбора семян - когда плоды полностью дозреют и станут мягкими. Это обычно происходит в конце лета или начале осени, когда вы снимаете последний урожай. Выбирайте самые крупные, здоровые и вкусные плоды, чтобы получить качественные семена.

Как извлечь и подготовить семена

  1. Разрежьте помидор пополам и аккуратно извлеките семена вместе с желеобразной мякотью.
  2. Поместите семена в небольшую емкость с водой и оставьте на 2-3 дня. За это время желеобразная оболочка отделится, а всхожесть семян повысится.
  3. Промойте семена под проточной водой, чтобы очистить их от мякоти.
  4. Разложите семена тонким слоем на бумажном полотенце или ткани и просушите в хорошо проветриваемом месте в течение 2-3 дней.

Упаковка и хранение семян

  1. Когда семена полностью высохнут, сложите их в бумажный конверт или плотный полиэтиленовый пакет.
  2. Подпишите пакет, указав сорт помидоров и дату сбора.
  3. Храните семена в сухом, прохладном месте. Идеальная температура - 5-15°C.
  4. Семена томатов, правильно подготовленные и хранящиеся в таких условиях, сохранят всхожесть на протяжении 3-5 лет.

Используя этот простой алгоритм, вы сможете самостоятельно собрать и сохранить семена любимых сортов томатов для посадки в следующем сезоне. Так вы не только сэкономите, но и получите отличный урожай "родных" помидоров!

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Собираем семена томатов правильно
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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