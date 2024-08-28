Как правильно собрать и сберечь семена помидоров

Экономим на покупке семян: как грамотно заготовить их самостоятельно

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание собственных помидоров из семян — один из лучших способов получить отличный урожай любимых сортов. Но где взять эти семена? Ответ прост — сохранить их самостоятельно после сбора урожая. Это не только экономит деньги, но и позволяет в следующем сезоне посадить проверенные временем сорта.

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Когда собирать семена томатов

Лучшее время для сбора семян - когда плоды полностью дозреют и станут мягкими. Это обычно происходит в конце лета или начале осени, когда вы снимаете последний урожай. Выбирайте самые крупные, здоровые и вкусные плоды, чтобы получить качественные семена.

Как извлечь и подготовить семена

Разрежьте помидор пополам и аккуратно извлеките семена вместе с желеобразной мякотью. Поместите семена в небольшую емкость с водой и оставьте на 2-3 дня. За это время желеобразная оболочка отделится, а всхожесть семян повысится. Промойте семена под проточной водой, чтобы очистить их от мякоти. Разложите семена тонким слоем на бумажном полотенце или ткани и просушите в хорошо проветриваемом месте в течение 2-3 дней.

Упаковка и хранение семян

Когда семена полностью высохнут, сложите их в бумажный конверт или плотный полиэтиленовый пакет. Подпишите пакет, указав сорт помидоров и дату сбора. Храните семена в сухом, прохладном месте. Идеальная температура - 5-15°C. Семена томатов, правильно подготовленные и хранящиеся в таких условиях, сохранят всхожесть на протяжении 3-5 лет.

Используя этот простой алгоритм, вы сможете самостоятельно собрать и сохранить семена любимых сортов томатов для посадки в следующем сезоне. Так вы не только сэкономите, но и получите отличный урожай "родных" помидоров!

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.