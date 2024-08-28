Хотите сохранить капусту до весны?

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Капуста до весны: 7 эффективных методов ее длительного хранения
2:28
Садоводство » Овощи

Капуста — один из самых популярных и полезных овощей. Она прекрасно хранится, что позволяет наслаждаться ее вкусом в течение длительного времени. Но, чтобы капуста не теряла свежесть и полезные свойства, необходимо правильно ее подготовить к хранению. Рассмотрим 7 эффективных способов сохранить капусту до весны.

Капуста до весны: 7 эффективных методов ее длительного хранения
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Правильная уборка и хранение кочанов

Капусту нужно выкапывать с корнями, при этом оставляя несколько нижних листьев. Это защитит кочан от повреждений и обезвоживания. Далее с помощью тенты или пленки создают своеобразные "домики" для кочанов, которые защищают их от осадков и преждевременного увядания.

Укладка кочанов в ящики или бочки

Для длительного хранения капусту укладывают плотными рядами в деревянные ящики или бочки. В промежутках между рядами можно использовать влажный песок или сухую солому, чтобы создать оптимальный микроклимат.

Заквашивание капусты

Один из самых популярных способов длительного хранения — квашение. Для этого кочаны нарезают, солят и помещают в плотно закрытые емкости. Процесс ферментации позволяет сохранять капусту в отличном состоянии на протяжении всей зимы.

Засолка в бочках

Этот традиционный способ хранения капусты предполагает укладку нарезанных кочанов слоями в бочку с солевым раствором. Для профилактики заплесневения между слоями можно добавлять свежие листья капусты.

Замораживание

Свежая капуста прекрасно хранится и в замороженном виде. Ее необходимо тщательно промыть, подсушить, нашинковать и уложить в пакеты или контейнеры. При температуре -18°C она сохранит все свои полезные свойства.

Хранение в подвале или погребе

Темные и прохладные помещения, такие как подвалы или погреба, — отличные места для хранения кочанов капусты. Их укладывают плотными рядами на полки или в ящики, предварительно утеплив.

Сушка и консервирование

Для длительного хранения капусту можно не только квасить или замораживать, но и сушить. Высушенные кочаны прекрасно хранятся в плотно закрытых емкостях. Кроме того, капусту можно законсервировать, например, приготовив из нее тушенку.

Как хранить капусту зимой до весны в погребе, на балконе и чердаке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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