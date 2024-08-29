Советы, как вырастить фуксию

Нежные и красивые цветы для сада: секреты выращивания фуксии

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор места

Найдите место в саду, где есть полутень. Фуксии не любят слишком много прямых солнечных лучей, особенно в самые жаркие периоды дня.

Фото: flickr.com by Pato Novoa, CC BY 2.0

Почва

Используйте хорошо дренированную почву, которая богата органическими веществами. Фуксии предпочитают слабокислую или нейтральную почву.

Посадка

Посадите фуксию в яму, которая примерно в два раза больше корневого кома. Убедитесь, что верхняя часть корневого кома находится на уровне поверхности почвы.

Полив

Поддерживайте почву постоянно влажной, но не переувлажненной. Фуксии любят немного влажности, поэтому опрыскивание листьев может быть полезным, особенно в сухих условиях.

Мульчирование

Добавьте слой мульчи вокруг основания растения, чтобы сохранить влагу и регулировать температуру почвы.

Подкормка

В течение вегетационного периода используйте сбалансированное, водорастворимое удобрение каждые несколько недель. Это способствует здоровому росту и обильному цветению.

Обрезка

Регулярно прищипывайте кончики стеблей фуксии, чтобы стимулировать более густой рост. Вы также можете удалить все мертвые или нездоровые ветки.

Зимовка

В более холодном климате фуксии могут не пережить зиму на открытом воздухе. Подумайте о том, чтобы занести фуксии в горшки в помещение или накрыть их мульчей, чтобы защитить от мороза.

Следите за вредителями

Следите за распространенными вредителями, такими как тля. Если вы заметили таковые, аккуратно смойте их водой или используйте инсектицидное мыло.

Уточнения

Фу́ксия (лат. Fúchsia) — род многолетних растений семейства Кипрейные (Onagraceae). Родина фуксии — Центральная и Южная Америка, Новая Зеландия. Это вечнозелёные кустарники, которых в природе насчитывается около 100 видов.

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью. Производится либо укорачиванием ветвей и побегов, либо их вырезкой (прореживанием). При вырезке ветви удаляются целиком, а не только концы, как при укорачивании, при этом улучшается освещённость кроны.