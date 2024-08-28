Как легко защитить капусту от вредителей

Дедовский метод борьбы с вредителями, основанный на использовании сильных запахов, уже много лет доказывает свою эффективность. Один из таких методов — высаживание пахучих растений, таких как бархатцы, на грядки с капустой.
Секрет прост: для успешного отпугивания вредителей пахучие травы нужно подкладывать под капусту как можно чаще. Это не занимает много времени и не требует особых усилий. Растения можно измельчить любым удобным способом — ножницами, секатором, лопатой или даже просто руками, если они ещё молодые. К тому же, в каждом саду всегда найдутся растения, которые не нравятся вредителям капусты.
Таким образом, регулярное применение этого метода значительно повышает шансы на сохранение здорового урожая.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
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