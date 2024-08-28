Как вырастить пионы: советы садоводов

Правильная посадка и уход гарантируют, что ваши пионы будут процветать и цвести долгие годы. Слишком глубокая посадка кустарника может привести к меньшему количеству бутонов. Каждое корневище должно иметь не менее трех почек.
Мульча также важна при выращивании пионов. Мульчируйте растение, так как оно сохраняет корневую систему более влажной.
Важно знать, что пионы не цветут в первый год после посадки. Терпение является ключевым фактором, так как им нужно время, чтобы укорениться, прежде чем они начнут цвести.
Выберите место в саду, где пионы будут получать как можно больше солнца. Пионы также предпочитают хорошо дренированную почву, поэтому избегайте мест, где вода имеет тенденцию скапливаться.
Если у вас в саду тяжелая или глинистая почва, подумайте о добавлении компоста или песка для улучшения дренажа.
Регулярно поливайте пионы, особенно в засушливые периоды, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, так как это может привести к загниванию корней. Удобрите их ранней весной сбалансированным удобрением, чтобы способствовать здоровому росту и обильному цветению.
Следуя этим рекомендациям, вы можете быть уверены, что ваши пионы станут красивой и долговечной частью вашего сада на долгие годы.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).
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