Как вырастить пионы: советы садоводов

Потрясающие цветы для вашего сада: секреты выращивания пионов

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно выращивать пионы

Правильная посадка и уход гарантируют, что ваши пионы будут процветать и цвести долгие годы. Слишком глубокая посадка кустарника может привести к меньшему количеству бутонов. Каждое корневище должно иметь не менее трех почек.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Мульча также важна при выращивании пионов. Мульчируйте растение, так как оно сохраняет корневую систему более влажной.

Важно знать, что пионы не цветут в первый год после посадки. Терпение является ключевым фактором, так как им нужно время, чтобы укорениться, прежде чем они начнут цвести.

Выберите место в саду, где пионы будут получать как можно больше солнца. Пионы также предпочитают хорошо дренированную почву, поэтому избегайте мест, где вода имеет тенденцию скапливаться.

Если у вас в саду тяжелая или глинистая почва, подумайте о добавлении компоста или песка для улучшения дренажа.

Регулярно поливайте пионы, особенно в засушливые периоды, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, так как это может привести к загниванию корней. Удобрите их ранней весной сбалансированным удобрением, чтобы способствовать здоровому росту и обильному цветению.

Следуя этим рекомендациям, вы можете быть уверены, что ваши пионы станут красивой и долговечной частью вашего сада на долгие годы.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).