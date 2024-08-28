Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальные книги для чтения под шум прибоя
Безопасное вождение в осенний дождь: что нужно помнить
Представители Белоруссии заключили сделки на 500 млн рублей на форуме в Татарстане
Предпенсионерам посоветовали разузнать о льготах на коммунальные услуги
Простая, но эффективная тренировка стоя для скульптурирования пресса
Запечённые лисички с сыром: вкусная горячая закуска с минимумом ингредиентов
Уход за ногами зимой: почему педикюр необходим в холодное время года?
Когда стоит проводить водородную очистку двигателя
Россия и Сирия планируют развивать совместные нефтегазовые проекты

Как правильно заделать всходы сидератов в почву перед зимой?

Заделка сидератов в почву осенью: ключевые преимущества и правила проведения
2:11
Садоводство » Советы

Многие садоводы и огородники используют сидераты — растения, высеваемые с целью улучшения плодородия почвы. Однако спустя некоторое время после появления всходов возникает вопрос: нужно ли обязательно заделывать их в почву осенью или можно оставить до весны?

Заделка сидератов в почву осенью: ключевые преимущества и правила проведения
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Зачем заделывать сидераты в почву

Основная цель заделки всходов сидератов в почву — их перегнивание и обогащение грунта органическим веществом. Это улучшает структуру, водно-воздушный режим и питательность почвы. Кроме того, подземная часть растений также обогащает землю корневыми остатками.

Когда нужно проводить заделку

Оптимальное время для этой процедуры — поздняя осень, перед самыми заморозками. В это время активность микроорганизмов, разлагающих зеленую массу, ещё достаточно высока, и они успеют переработать растительные остатки до наступления холодов.

Если заделка будет произведена раньше, биологический процесс пойдёт медленнее, а оставленные на поверхности сидераты могут частично перезимовать. Это не даст желаемого эффекта от их использования.

Как правильно проводить заделку

Для этого можно использовать различные способы:

  • заделать сидераты в почву культиватором или плоскорезом на глубину 10-15 см;
  • перекопать участок с сидератами вручную, тщательно заделывая всю зелёную массу;
  • скосить сидераты, дать им подсохнуть 2-3 дня, а затем заделать в почву.

Важно, чтобы сидераты были полностью заделаны, без участков, оставшихся на поверхности. Это обеспечит их максимальное разложение и насыщение почвы органикой.

В некоторых случаях рекомендуется ещё и мульчировать участок после заделки. Это защитит почву от вымывания и улучшит процесс переработки растительных остатков.

Таким образом, осенняя заделка всходов сидератов в почву — важное агротехническое мероприятие, которое следует проводить перед зимой. Оно улучшит плодородие грунта и подготовит его к посадкам следующего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Последствия частого окрашивания волос: как химические компоненты вредят вашим локонам и какие меры помогут минимизировать ущерб?
Создайте домашний спортзал: какое оборудование вам точно понадобится
Создайте домашний спортзал: какое оборудование вам точно понадобится
Последние материалы
Безопасное вождение в осенний дождь: что нужно помнить
Представители Белоруссии заключили сделки на 500 млн рублей на форуме в Татарстане
Предпенсионерам посоветовали разузнать о льготах на коммунальные услуги
Простая, но эффективная тренировка стоя для скульптурирования пресса
Запечённые лисички с сыром: вкусная горячая закуска с минимумом ингредиентов
Уход за ногами зимой: почему педикюр необходим в холодное время года?
Когда стоит проводить водородную очистку двигателя
Россия и Сирия планируют развивать совместные нефтегазовые проекты
Туристка отсудила 133 тысячи рублей за опоздавший трансфер
Складской сектор сталкивается с нехваткой кадров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.