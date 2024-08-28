Как правильно заделать всходы сидератов в почву перед зимой?

Заделка сидератов в почву осенью: ключевые преимущества и правила проведения

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы и огородники используют сидераты — растения, высеваемые с целью улучшения плодородия почвы. Однако спустя некоторое время после появления всходов возникает вопрос: нужно ли обязательно заделывать их в почву осенью или можно оставить до весны?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Зачем заделывать сидераты в почву

Основная цель заделки всходов сидератов в почву — их перегнивание и обогащение грунта органическим веществом. Это улучшает структуру, водно-воздушный режим и питательность почвы. Кроме того, подземная часть растений также обогащает землю корневыми остатками.

Когда нужно проводить заделку

Оптимальное время для этой процедуры — поздняя осень, перед самыми заморозками. В это время активность микроорганизмов, разлагающих зеленую массу, ещё достаточно высока, и они успеют переработать растительные остатки до наступления холодов.

Если заделка будет произведена раньше, биологический процесс пойдёт медленнее, а оставленные на поверхности сидераты могут частично перезимовать. Это не даст желаемого эффекта от их использования.

Как правильно проводить заделку

Для этого можно использовать различные способы:

заделать сидераты в почву культиватором или плоскорезом на глубину 10-15 см;

перекопать участок с сидератами вручную, тщательно заделывая всю зелёную массу;

скосить сидераты, дать им подсохнуть 2-3 дня, а затем заделать в почву.

Важно, чтобы сидераты были полностью заделаны, без участков, оставшихся на поверхности. Это обеспечит их максимальное разложение и насыщение почвы органикой.

В некоторых случаях рекомендуется ещё и мульчировать участок после заделки. Это защитит почву от вымывания и улучшит процесс переработки растительных остатков.

Таким образом, осенняя заделка всходов сидератов в почву — важное агротехническое мероприятие, которое следует проводить перед зимой. Оно улучшит плодородие грунта и подготовит его к посадкам следующего сезона.