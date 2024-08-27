Особенности посадки клубники в августе: что нужно знать садоводам

Как вырастить клубнику, посаженную в августе: пошаговая инструкция

Многие садоводы-любители задаются вопросом, можно ли сажать клубнику в августе и будет ли она успешно расти и плодоносить. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, которые необходимо учитывать.

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Можно ли сажать клубнику в августе?

В целом, посадку клубники в августе можно считать вполне допустимой и даже рекомендуемой во многих климатических зонах. Этот период является оптимальным для высадки новых кустов, так как почва еще достаточно теплая, а погодные условия благоприятствуют укоренению и адаптации растений.

Что нужно учесть при посадке клубники в августе?

Для успешной высадки клубники в августе необходимо придерживаться ряда рекомендаций:

Выбор сорта. Отдавайте предпочтение ремонтантным сортам клубники, которые способны давать урожай дважды за сезон — летом и осенью.

Выбор посадочного материала. Для августовской посадки лучше использовать молодые усы либо розетки с хорошо развитой корневой системой.

Подготовка почвы. Выберите солнечный участок с плодородной, рыхлой и хорошо дренированной почвой. Перекопайте ее на штык лопаты и внесите органические удобрения.

Сроки посадки. Оптимальное время для высадки клубники в августе — вторая-третья декада месяца. Это позволит растениям успешно прижиться до наступления холодов.

Агротехника посадки. Высаживайте кустики на расстоянии 25-30 см друг от друга, заглубляя корневую шейку на 2-3 см. Обильно полейте и замульчируйте почву.

При соблюдении этих рекомендаций клубника, посаженная в августе, успешно укоренится, хорошо перезимует и порадует вас щедрым урожаем в следующем сезоне. Желаем вам богатого урожая!

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой. Виды, в свою очередь, делятся на многочисленные сорта. Так например, существует целый ряд сортов ананасной земляники (см. неполный список), среди которых встречаются и белоплодные сорта, такие, как пайнберри. Помимо употребления в пищу, плоды используют также для производства сока.