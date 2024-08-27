Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур

Конец августа — критическое время для виноградной лозы. Именно в этот период необходимо провести ряд важных мероприятий, чтобы подготовить виноград к предстоящему сбору урожая и закладке на зимовку. Какие же процедуры необходимо выполнить в конце августа для получения богатого и здорового урожая?
Рекомендуется провести обрезку всех лишних и бесплодных побегов, а также удалить сильно загущенные и отмершие листья. Это позволит улучшить доступ воздуха и солнечного света к грозди, ускорит их созревание и повысит качество ягод.
В конце августа важно провести профилактическую обработку кустов от грибковых заболеваний, таких как милдью, оидиум и антракноз. Также необходимо бороться с вредителями (гроздевая листовертка, паутинный клещ и др.) с помощью специальных инсектицидов и акарицидов.
Чтобы виноград лучше вызревал и набирал сахаристость, следует произвести прореживание гроздей, оставляя 1-2 наиболее крупные и здоровые грозди на один плодовый побег. Это позволит направить все питательные вещества на вызревание отобранных ягод.
Для увеличения питания и лучшего вызревания винограда в конце лета рекомендуется внести комплексное минеральное удобрение в прикорневую зону. Это активизирует рост корней и повысит интенсивность обменных процессов в кусте.
Для защиты виноградного штамба от возможных заморозков в зимний период его необходимо укрыть почвой или другим теплоизолирующим материалом. Также стоит позаботиться об удалении отмерших и поврежденных элементов лозы.
Комплексное выполнение этих 5 важных процедур в конце августа позволит виноградной лозе успешно перезимовать и порадовать вас богатым урожаем в следующем сезоне. Желаем вам высоких урожаев и удачи в работе с виноградом!
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.
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