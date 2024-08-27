Уход за пионами в сентябре: главное

Больше не зацветут: 3 ошибки в уходе за пионами в сентябре

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом осени важно продолжать заботиться о пионах, чтобы они радовали своим цветением на следующий год. Вот несколько распространённых ошибок, которые могут навредить этим прекрасным растениям.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, CC BY-SA 3.0

Ошибка 1: Прекращение ухода после цветения

Многие садоводы ошибочно считают, что после цветения пионам не нужен уход. На самом деле, в этот период важно обрезать только цветонос или семенную коробочку до первого листа, чтобы растение не тратило силы на созревание семян, а направляло ресурсы на укрепление корней.

Ошибка 2: Полная обрезка стеблей

Нельзя сразу после цветения обрезать стебли до корня, так как в это время у пионов происходит формирование почек возобновления. Обрезку рекомендуется проводить поздней осенью, когда стебли начнут полегать, оставляя пеньки высотой 10-15 см.

Ошибка 3: Неправильная подготовка к зиме

Оставлять пионы зимовать без обрезки тоже нежелательно — сгнившие стебли могут стать источником инфекции. Правильная осенняя обрезка помогает пионам подготовиться к морозам и хорошо перезимовать.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae). Пионы цветут в конце весны, ценятся садоводами за пышную листву, эффектные цветы и декоративные плоды (у некоторых видов).