Уход за пионами в сентябре: главное

С приходом осени важно продолжать заботиться о пионах, чтобы они радовали своим цветением на следующий год. Вот несколько распространённых ошибок, которые могут навредить этим прекрасным растениям.
Многие садоводы ошибочно считают, что после цветения пионам не нужен уход. На самом деле, в этот период важно обрезать только цветонос или семенную коробочку до первого листа, чтобы растение не тратило силы на созревание семян, а направляло ресурсы на укрепление корней.
Нельзя сразу после цветения обрезать стебли до корня, так как в это время у пионов происходит формирование почек возобновления. Обрезку рекомендуется проводить поздней осенью, когда стебли начнут полегать, оставляя пеньки высотой 10-15 см.
Оставлять пионы зимовать без обрезки тоже нежелательно — сгнившие стебли могут стать источником инфекции. Правильная осенняя обрезка помогает пионам подготовиться к морозам и хорошо перезимовать.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae). Пионы цветут в конце весны, ценятся садоводами за пышную листву, эффектные цветы и декоративные плоды (у некоторых видов).
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