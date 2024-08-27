Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напитки без кофеина, которые помогают сосредоточиться и бодрствовать
Вредные для собак продукты: что нужно знать владельцам
Как правильно сушить волосы феном: советы парикмахера
Туристам и жителям Тверской области покажут старинные женские наряды
Финские астрофизики раскрыли секрет рентгеновских лучей черных дыр
Индия приобрела у России алмазов весом 4,1 млн каратов
Суперкомпьютер считает Синнера главным фаворитом на турнире "Большого шлема"
Эксперты hh.ru рассказали, каков заработок риелтеров элитной недвижимости в Москве
Гастроэнтеролог посоветовала отказаться от дыни людям с острой стадией болезней ЖКТ

Уход за пионами в сентябре: главное

Больше не зацветут: 3 ошибки в уходе за пионами в сентябре
1:15
Садоводство

С приходом осени важно продолжать заботиться о пионах, чтобы они радовали своим цветением на следующий год. Вот несколько распространённых ошибок, которые могут навредить этим прекрасным растениям.

Больше не зацветут: 3 ошибки в уходе за пионами в сентябре
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, CC BY-SA 3.0

Ошибка 1: Прекращение ухода после цветения

Многие садоводы ошибочно считают, что после цветения пионам не нужен уход. На самом деле, в этот период важно обрезать только цветонос или семенную коробочку до первого листа, чтобы растение не тратило силы на созревание семян, а направляло ресурсы на укрепление корней.

Ошибка 2: Полная обрезка стеблей

Нельзя сразу после цветения обрезать стебли до корня, так как в это время у пионов происходит формирование почек возобновления. Обрезку рекомендуется проводить поздней осенью, когда стебли начнут полегать, оставляя пеньки высотой 10-15 см.

Ошибка 3: Неправильная подготовка к зиме

Оставлять пионы зимовать без обрезки тоже нежелательно — сгнившие стебли могут стать источником инфекции. Правильная осенняя обрезка помогает пионам подготовиться к морозам и хорошо перезимовать.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae). Пионы цветут в конце весны, ценятся садоводами за пышную листву, эффектные цветы и декоративные плоды (у некоторых видов).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Любимые блюда россиян осенью отличаются от летних Дмитрий Плотников Родина нас ждала: волшебное путешествие по Владимирщине Ирина Савченко Ален Делон был одним из главных счастливчиков на Земле Анжела Якубовская
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
Глава КХЛ Морозов: Кузнецов должен стать одной из главных звезд лиги
Песков заявил о готовности Москвы оказывать содействие Дурову. Париж обвиняет основателя Telegram по ряду статей
Россияне стали чаще посещать Японию из-за облегчённой процедуры оформления виз
Футболист Миранчук дебютировал в "Атланте"
Лазерная эпиляция и здоровье: когда стоит отказаться от процедуры
Фотосессия кончится... в пыточной
Европе может не хватить накопленных на зиму запасов газа
Тюменские врачи провели ребёнку сложнейшую операцию, заменив протезом часть сердца
Банки могут приостанавливать переводы между счетами
Родина нас ждала: волшебное путешествие по Владимирщине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.