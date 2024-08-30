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Защита сада от поросли: эффективные способы борьбы с настойчивыми побегами

Уход за садом: как предотвратить появление поросли
2:43
Садоводство

Поросль вишни и сливы часто превращается в настоящую головную боль для садоводов. Эти настойчивые отпрыски не только портят внешний вид участка, но и отнимают питательные вещества у основных деревьев. Однако существуют эффективные методы борьбы с нежелательной порослью, которые помогут вернуть саду ухоженный вид.

Уход за садом: как предотвратить появление поросли
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, CC BY-SA 3.0

Причины появления поросли

Появление поросли — это естественный процесс размножения плодовых деревьев. Корневая система вишни и сливы способна давать многочисленные побеги, что позволяет растениям восстанавливаться после повреждений. Однако в садовом хозяйстве это свойство может стать проблемой, особенно если деревья привиты на сильнорослый подвой.

Механические методы удаления

Один из самых простых способов борьбы с порослью — регулярное выкапывание молодых побегов. Важно удалять отпрыски вместе с корнем, иначе они быстро отрастут снова. Для этого используют острую лопату или специальный инструмент — корнеудалитель. Процедуру лучше проводить весной или осенью, когда почва достаточно влажная и мягкая.

Химические средства борьбы

Если поросль сильно разрослась, можно прибегнуть к химическим методам. Гербициды сплошного действия эффективно уничтожают нежелательные побеги. Препараты наносят на листья поросли кисточкой или с помощью распылителя. При использовании гербицидов важно соблюдать меры предосторожности и избегать попадания химикатов на культурные растения.

Агротехнические приёмы

Правильная агротехника помогает предотвратить появление поросли. Регулярная обрезка деревьев и удаление сухих или повреждённых ветвей снижают риск образования отпрысков. Мульчирование приствольных кругов толстым слоем органического материала также препятствует прорастанию поросли.

Использование укрывных материалов

Эффективный способ борьбы с порослью — укрытие почвы вокруг ствола дерева плотным материалом, таким как чёрная плёнка, нетканый материал или рубероид. Укрытие лишает побеги света, препятствуя их росту. Этот метод особенно эффективен в сочетании с мульчированием.

Прививка на слаборослый подвой

Радикальным, но действенным способом решения проблемы является замена деревьев на сорта, привитые на слаборослый подвой. Такие растения дают минимальное количество поросли или не дают её вовсе. Этот метод требует времени и усилий, но обеспечивает долгосрочный результат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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