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Скручивание листьев у смородины: как распознать проблему и спасти кусты

Скручивание листьев смородины: советы по защите от болезней и вредителей
3:23
Садоводство

Садоводы часто сталкиваются с проблемой скручивания листьев у смородины, что может серьёзно повлиять на здоровье растения и качество урожая. Понимание причин такого состояния поможет своевременно принять меры и сохранить кусты смородины здоровыми и плодоносящими.

Скручивание листьев смородины: советы по защите от болезней и вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, CC BY-SA 3.0

Тля — главный вредитель

Одной из самых распространённых причин скручивания верхушек листьев смородины является нашествие тли. Эти мелкие насекомые питаются соком растений, вызывая деформацию молодых листьев. Тля быстро размножается, образуя колонии на нижней стороне листьев и побегах. В результате её жизнедеятельности листья скручиваются, приобретают желтоватый оттенок, а побеги искривляются.

Борьба с тлей требует комплексного подхода. Можно использовать как химические средства защиты растений, так и народные методы. Эффективно опрыскивание кустов мыльным раствором или настоем табака. Для профилактики рекомендуется привлекать в сад естественных врагов тли — божьих коровок и златоглазок.

Грибковые заболевания

Скручивание листьев также может быть симптомом грибковых заболеваний, таких как антракноз или септориоз. При этих болезнях на листьях появляются пятна, а затем происходит их деформация и скручивание. Грибковые инфекции особенно активно развиваются во влажную погоду.

Для борьбы с грибковыми заболеваниями необходимо проводить профилактические обработки фунгицидами ранней весной и после сбора урожая. Важно соблюдать агротехнику: не загущать посадки, своевременно удалять сорняки и проводить санитарную обрезку кустов.

Недостаток питательных веществ

Иногда причиной скручивания листьев может стать дефицит важных для растения элементов, таких как магний и бор. Недостаток этих микроэлементов нарушает процесс фотосинтеза, что приводит к деформации листовой пластины.

Для устранения дефицита рекомендуется проводить внекорневые подкормки комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы. Также важно следить за кислотностью почвы, так как при слишком высоком или низком pH нарушается усвоение питательных веществ корнями.

Неблагоприятные погодные условия

Резкие перепады температуры, особенно весной, могут вызвать скручивание молодых листьев смородины. Это защитная реакция растения на стресс, и при стабилизации погодных условий листья обычно выравниваются самостоятельно.

Для минимизации влияния погодных факторов рекомендуется выбирать для посадки смородины защищённые от ветра места и устанавливать временные укрытия в период заморозков.

Вирусные инфекции

В некоторых случаях скручивание листьев может быть симптомом вирусного заболевания. Вирусы могут передаваться через инструменты при обрезке или через насекомых-переносчиков. К сожалению, вирусные заболевания неизлечимы, и заражённые растения рекомендуется удалять, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Для профилактики вирусных заболеваний важно использовать здоровый посадочный материал, дезинфицировать садовый инвентарь и бороться с насекомыми-переносчиками.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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