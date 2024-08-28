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Корица на грядках: универсальное средство для борьбы с насекомыми и болезнями

Почему корица эффективна против грибковых заболеваний растений
2:11
Садоводство

Корица, давно известная как популярная пряность в кулинарии, обрела новое и неожиданное применение в садоводстве. Огородники открыли удивительные свойства этой ароматной специи, которая способна защищать растения от вредителей и болезней, стимулировать их рост и улучшать структуру почвы.

Почему корица эффективна против грибковых заболеваний растений
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Защита от муравьев и насекомых

Одним из ключевых преимуществ корицы на грядках является её способность отпугивать муравьев. Сильный аромат корицы дезориентирует этих насекомых, сбивая их с привычного маршрута. Садоводы, посыпая края грядок или места скопления муравьев корицей, создают естественный барьер, который защищает растения от нашествия этих вредителей.

Борьба с грибковыми заболеваниями

Корица обладает мощными противогрибковыми свойствами. Посыпая ею почву вокруг растений, огородники могут предотвратить развитие грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса или серая гниль. Это особенно важно для культур, склонных к грибковым инфекциям, таких как томаты или огурцы.

Стимуляция корнеобразования

Еще одно удивительное свойство корицы — способность стимулировать рост корней. Добавление небольшого количества корицы в лунку при посадке или пересадке растений может ускорить процесс укоренения и способствовать более быстрому развитию корневой системы. Этот метод особенно полезен при черенковании и выращивании рассады.

Улучшение состава почвы

Корица способна улучшить структуру и состав почвы. В её составе содержатся минералы и микроэлементы, которые, разлагаясь, обогащают землю. Кроме того, корица помогает удерживать влагу в почве, что особенно важно в засушливые периоды.

Отпугивание грызунов

Сильный запах корицы также эффективно отпугивает грызунов, таких как мыши и кроты. Рассыпая корицу по периметру участка или вокруг особо ценных растений, можно значительно снизить вероятность их повреждения грызунами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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