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Осенний дачный лайфхак: стоит ли использовать крупу как удобрение

Почему дачники выбирают крупу вместо традиционных удобрений
1:46
Садоводство

Современным дачникам уже не приходится сталкиваться с дефицитом товаров. В магазинах доступен огромный ассортимент как отечественных, так и импортных удобрений. Классические органические удобрения также остаются популярными и доступны большинству. Однако, несмотря на широкий выбор, многие огородники продолжают искать альтернативные способы удобрения.

Почему дачники выбирают крупу вместо традиционных удобрений
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Одним из таких народных методов является использование обыкновенной крупы в качестве удобрения осенью. Лайфхаки с крупами становятся все более популярными среди садоводов, которые хотят найти применение оставшимся продуктам перед закрытием дачного сезона.

Народные эксперты утверждают, что кукурузная или ячменная крупа обладает свойствами, схожими с традиционными удобрениями, благодаря содержанию органических веществ и микроэлементов. Они даже утверждают, что такие крупы способны улучшить почву на грядках, превращая её почти в чернозем.

Однако стоит отметить, что научного подтверждения этим утверждениям пока не существует.

Как использовать крупу в качестве удобрения:

  • Прежде чем вносить крупу, необходимо выполоть грядки и убрать всю растительность.
  • Затем следует взрыхлить почву, рассыпать крупу и заделать её граблями на глубину 5-10 см.
  • После этого необходимо провести обильный полив в течение нескольких дней и обязательно продолжить прополку.

Важно помнить, что при использовании народных средств сложно точно рассчитать необходимое количество удобрений. Это может привести к недостаточному насыщению почвы полезными веществами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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