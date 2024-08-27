Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая

Этапы подготовки смородины к зиме: основные советы

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка смородины к зиме — важный этап, который, хотя и не требует много времени и усилий, играет ключевую роль в сохранении здоровья и плодородности кустарника. Чтобы смородина хорошо перенесла зиму и принесла богатый урожай в следующем сезоне, необходимо провести ряд обязательных мероприятий.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Прежде всего, необходимо провести обрезку кустарника, внести удобрения, тщательно полить и замульчировать почву. Однако, немаловажно и вовремя провести обработку смородины от болезней и вредителей. Многие садоводы ошибочно полагают, что эту процедуру можно отложить до весны, но это опасное заблуждение.

Обработка смородины от вредителей и болезней должна быть проведена до наступления первых заморозков. На этом этапе используют различные препараты, но стоит помнить, что биопрепараты неэффективны при снижении температуры воздуха до 10-12 градусов Цельсия и ниже.

Особое внимание следует уделить защите от антракноза и почкового клеща, которые могут зимовать в почках и причинять серьезный вред кустарнику. Антракноз — это грибковое заболевание, поражающее листья, побеги и ягоды. Для борьбы с ним обработку проводят в 2-3 этапа с интервалом в 10-14 дней, используя бордоскую смесь, препараты "Хом" или "Фитоспорин М".

Эти мероприятия помогут защитить смородину от известных проблем как осенью, так и весной, что обеспечит отличный урожай в следующем году.