Садовые вредители, которые могут атаковать ваши комнатные растения

Они похожи на крошечных пауков, но намного меньше. Они могут образовывать тонкие паутины на вашем растении и высасывать его соки, нанося вред.
Тля похожа на крошечных жучков, которые бывают разных цветов. Они высасывают соки растений и могут быстро размножаться, нанося вред вашим комнатным растениям.
Мучнистые червецы — это маленькие насекомые, которые выглядят так, будто покрыты ватой. Они питаются соком растений и могут ослабить ваши комнатные растения.
Эти насекомые прикрепляются к стеблям и листьям ваших растений.
Они также высасывают соки растений и могут нанести вред общему здоровью ваших комнатных растений.
Они похожи на крошечных мух, которые парят вокруг ваших растений. Их личинки живут в почве и могут нанести вред корням растений.
Белокрылки — это маленькие насекомые, похожие на крошечных белых мотыльков. Они питаются соком растений, а также могут передавать болезни между растениями.
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