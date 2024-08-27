Садовые вредители, которые могут атаковать ваши комнатные растения

Будьте осторожны: названы садовые вредители, которые могут атаковать комнатные растения

Паутинные клещи

Они похожи на крошечных пауков, но намного меньше. Они могут образовывать тонкие паутины на вашем растении и высасывать его соки, нанося вред.

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Тля

Тля похожа на крошечных жучков, которые бывают разных цветов. Они высасывают соки растений и могут быстро размножаться, нанося вред вашим комнатным растениям.

Мучнистые червецы

Мучнистые червецы — это маленькие насекомые, которые выглядят так, будто покрыты ватой. Они питаются соком растений и могут ослабить ваши комнатные растения.

Щитовки

Эти насекомые прикрепляются к стеблям и листьям ваших растений.

Они также высасывают соки растений и могут нанести вред общему здоровью ваших комнатных растений.

Грибные комары

Они похожи на крошечных мух, которые парят вокруг ваших растений. Их личинки живут в почве и могут нанести вред корням растений.

Белокрылки

Белокрылки — это маленькие насекомые, похожие на крошечных белых мотыльков. Они питаются соком растений, а также могут передавать болезни между растениями.