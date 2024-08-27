Рассказываем, когда не стоит вносить азотные удобрения осенью

Какие удобрения стоит применять на дачных участках, чтобы они были полезны

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Внесение минеральных удобрений — важный этап подготовки участка к новому сезону. Однако не все удобрения рекомендуется применять осенью. Особенно это касается азотных подкормок.

Фото: Own work by Srl, CC BY-SA 3.0

Чем опасно внесение азотных удобрений осенью?

Азот — один из трех главных питательных макроэлементов для растений. Он стимулирует рост стебля, листвы, корней. Однако избыток азота может навредить:

Незавершенный рост. Осенью под влиянием азота растения могут продолжать активно расти, вместо того, чтобы подготовиться к зиме. Это ослабляет их морозоустойчивость. Накопление нитратов. Излишки азота, не усвоенные растениями, накапливаются в виде нитратов в тканях. Это негативно сказывается на качестве и вкусе урожая. Вымывание в грунтовые воды. Избыток азота легко вымывается дождями и поливами в глубокие слои почвы, загрязняя экосистему. Вспышка болезней. Чрезмерное азотное питание ослабляет иммунитет растений, повышая вероятность заболеваний. Гибель растений. При переизбытке азота возможно растрескивание стеблей, загнивание корней, что в итоге приводит к гибели культуры.

Когда лучше вносить азотные удобрения?

Внесение азотных удобрений оптимально ранней весной или в период активной вегетации. В это время растения максимально эффективно усваивают азот, используя его для роста и развития.

Осенью же лучше применять фосфорно-калийные удобрения. Они способствуют закалке растений, накоплению питательных веществ в органах, подготавливая их к зимовке.

Если вам все же необходимо внести азот осенью, делайте это рано — в сентябре-октябре, чтобы растения успели его усвоить до наступления холодов. Дозу азота лучше уменьшить вдвое по сравнению с весенним внесением.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить своим растениям оптимальные условия для перезимовки и получить в следующем сезоне хороший и здоровый урожай.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. Применение минеральных удобрений — один из основных приемов интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно повысить урожаи. В зависимости от того, какие питательные элементы содержатся в них, удобрения подразделяют на простые и комплексные (сложные).

Азотные удобрения — неорганические и органические вещества, содержащие азот, которые вносят в почву для повышения урожайности. К минеральным азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Азотные удобрения получают главным образом из синтетического аммиака. Из-за высокой мобильности соединений азота, его низкое содержание в почве часто лимитирует (ограничивает) развитие культурных растений, поэтому внесение азотных удобрений вызывает большой положительный эффект.