Рассказываем, когда не стоит вносить азотные удобрения осенью

Внесение минеральных удобрений — важный этап подготовки участка к новому сезону. Однако не все удобрения рекомендуется применять осенью. Особенно это касается азотных подкормок.
Азот — один из трех главных питательных макроэлементов для растений. Он стимулирует рост стебля, листвы, корней. Однако избыток азота может навредить:
Внесение азотных удобрений оптимально ранней весной или в период активной вегетации. В это время растения максимально эффективно усваивают азот, используя его для роста и развития.
Осенью же лучше применять фосфорно-калийные удобрения. Они способствуют закалке растений, накоплению питательных веществ в органах, подготавливая их к зимовке.
Если вам все же необходимо внести азот осенью, делайте это рано — в сентябре-октябре, чтобы растения успели его усвоить до наступления холодов. Дозу азота лучше уменьшить вдвое по сравнению с весенним внесением.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить своим растениям оптимальные условия для перезимовки и получить в следующем сезоне хороший и здоровый урожай.
Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. Применение минеральных удобрений — один из основных приемов интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно повысить урожаи. В зависимости от того, какие питательные элементы содержатся в них, удобрения подразделяют на простые и комплексные (сложные).
Азотные удобрения — неорганические и органические вещества, содержащие азот, которые вносят в почву для повышения урожайности. К минеральным азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Азотные удобрения получают главным образом из синтетического аммиака. Из-за высокой мобильности соединений азота, его низкое содержание в почве часто лимитирует (ограничивает) развитие культурных растений, поэтому внесение азотных удобрений вызывает большой положительный эффект.
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