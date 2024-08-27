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Рассказываем, как использовать молоко для подкормки помидоров

Подкармливаем помидоры молоком: за и против этого необычного удобрения
1:54
Садоводство » Овощи

Многие огородники задаются вопросом, можно ли использовать молоко для подкормки помидоров? Этот способ удобрения растений действительно имеет место, но применять его нужно с осторожностью.

Подкармливаем помидоры молоком: за и против этого необычного удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Польза молока для томатов

Молоко содержит питательные вещества, необходимые для развития помидоров. В его составе содержатся:

  • кальций — важен для образования прочных клеточных стенок, улучшения завязываемости плодов;
  • фосфор — участвует в процессах фотосинтеза, цветения и плодоношения;
  • витамины (A, B, C, D, E) — повышают иммунитет растений, ускоряют их рост.
  • белки — стимулируют ветвление и цветение.

Применение молока в качестве подкормки может:

  • ускорить рост помидоров;
  • улучшить качество и вкус плодов;
  • повысить устойчивость к болезням и вредителям;
  • способствовать более обильному плодоношению.

Как использовать молоко для подкормки помидоров?

Можно использовать как свежее молоко, так и кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простоквашу). Главное — разбавлять их водой в пропорции 1:10. Такой раствор надо осторожно вливать в прикорневую зону растений один раз в 2-3 недели.

Важные правила:

  • не применять молоко с антибиотиками или другими добавками;
  • использовать только свежие и натуральные молочные продукты;
  • не допускать попадания раствора на листья и плоды — это может вызвать их загнивание;
  • следить, чтобы раствор не застаивался в почве.

Применяя молоко для подкормки, следите за реакцией растений. Если помидоры начнут желтеть или расти медленнее, стоит прекратить эту практику.

В целом, молочная подкормка может быть очень полезна для томатов. Но ее нужно использовать с умом, чтобы не навредить культуре.

Что будет, если подкармливать растения молочной сывороткой?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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