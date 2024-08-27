Рассказываем, как использовать молоко для подкормки помидоров

Подкармливаем помидоры молоком: за и против этого необычного удобрения

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие огородники задаются вопросом, можно ли использовать молоко для подкормки помидоров? Этот способ удобрения растений действительно имеет место, но применять его нужно с осторожностью.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Польза молока для томатов

Молоко содержит питательные вещества, необходимые для развития помидоров. В его составе содержатся:

кальций — важен для образования прочных клеточных стенок, улучшения завязываемости плодов;

фосфор — участвует в процессах фотосинтеза, цветения и плодоношения;

витамины (A, B, C, D, E) — повышают иммунитет растений, ускоряют их рост.

белки — стимулируют ветвление и цветение.

Применение молока в качестве подкормки может:

ускорить рост помидоров;

улучшить качество и вкус плодов;

повысить устойчивость к болезням и вредителям;

способствовать более обильному плодоношению.

Как использовать молоко для подкормки помидоров?

Можно использовать как свежее молоко, так и кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простоквашу). Главное — разбавлять их водой в пропорции 1:10. Такой раствор надо осторожно вливать в прикорневую зону растений один раз в 2-3 недели.

Важные правила:

не применять молоко с антибиотиками или другими добавками;

использовать только свежие и натуральные молочные продукты;

не допускать попадания раствора на листья и плоды — это может вызвать их загнивание;

следить, чтобы раствор не застаивался в почве.

Применяя молоко для подкормки, следите за реакцией растений. Если помидоры начнут желтеть или расти медленнее, стоит прекратить эту практику.

В целом, молочная подкормка может быть очень полезна для томатов. Но ее нужно использовать с умом, чтобы не навредить культуре.