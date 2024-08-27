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Как обезопасить урожай капусты от прожорливых вредителей

От профилактики до химических средств: эффективные способы защиты капусты
2:01
Садоводство » Овощи

Выращивание капусты — достаточно хлопотное занятие, особенно если приходится бороться с вредителями. Гусеницы и слизни могут быстро испортить весь урожай, если своевременно не предпринять меры. Давайте разберёмся, как защитить капусту от этих неприятных насекомых.

От профилактики до химических средств: эффективные способы защиты капусты
Фото: creativecommons.org by Calliope, CC BY-SA 2.0

Гусеницы капустной моли и капустной совки очень прожорливы и могут буквально "съесть" капусту за считанные дни. Их личинки прогрызают большие дыры в листьях, кочанах и даже в стеблях растения. Слизни же активно объедают молодые листья и нежные кочаны.

Что делать?

  1. Профилактика. Важно начать борьбу с вредителями еще до высадки рассады. Перекопайте и удобрите почву, чтобы сделать ее менее пригодной для откладки яиц. Выбирайте для посадки солнечные, хорошо проветриваемые участки.
  2. Механическая защита. Вокруг растений можно насыпать борную кислоту, древесную золу, измельченную скорлупу яиц или обычный речной песок. Эти барьеры затрудняют передвижение слизней. Можно также использовать специальные ловушки для слизней — небольшие емкости, наполненные пивом или раствором соли.
  3. Биологические методы. Эффективны биопрепараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis, которые уничтожают гусениц. Также хорошо помогают птицы, ежи и лягушки, поедающие вредителей. Можно завести на участке уток или индеек, которые с удовольствием полакомятся слизнями.
  4. Химические средства. В качестве "тяжёлой артиллерии" можно использовать инсектициды и слизнеустойчивые препараты. Но их нужно применять крайне аккуратно, соблюдая все меры безопасности.

Главное — начать борьбу с капустными вредителями как можно раньше и использовать комплексный подход. Тогда урожай капусты будет спасен!

Как избавиться от вредителей на капусте
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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