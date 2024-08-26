Как корица защитит ваши растения от вредителей и болезней

Обогащаем грядки корицей: эффективное органическое удобрение своими руками

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники и огородники обратили внимание на необычный способ ухода за растениями — посыпание грядок корицей. На первый взгляд, этот прием может показаться странным, но на самом деле он имеет целый ряд полезных свойств.

Фото: Own work by Wknight94 talk, CC BY-SA 3.0

Основная причина, по которой корица применяется в качестве натурального удобрения, — ее богатый химический состав. В этой пряности содержится большое количество полезных для растений веществ. В их числе различные микро- и макроэлементы, такие как кальций, железо, магний, марганец, фосфор и другие.

Кроме того, корица обладает высокими антибактериальными и фунгицидными свойствами. Она подавляет развитие вредных микроорганизмов, грибков и бактерий в почве. Это помогает защитить овощные и плодово-ягодные культуры от многих болезней.

Уникальный аромат и вкус корицы также отпугивают различных насекомых-вредителей. Ее можно использовать для борьбы с тлей, клещами, гусеницами и другими нежелательными обитателями огорода.

Еще одним ценным свойством корицы является её способность улучшать структуру и аэрацию почвы. Попадая в грунт, она стимулирует развитие полезной почвенной микрофлоры, в том числе дождевых червей. Это делает землю более рыхлой и плодородной.

Использовать корицу в качестве природного удобрения очень просто. Достаточно равномерно рассыпать ее тонким слоем по поверхности грядок, особенно в местах, пораженных вредителями или болезнями. Норма внесения — 1-2 ст. л. на 1 кв. м.

Лучше всего обрабатывать корицей почву осенью. В этот период она успеет хорошо впитаться в землю и "набрать силу" к следующему сезону. Весной обработку можно повторить для усиления эффекта.

Таким образом, посыпание грядок корицей — это эффективный и безопасный способ ухода за растениями. Он позволяет обогатить почву питательными веществами, защитить культуры от вредителей и болезней, улучшить ее структуру. Попробуйте этот народный метод, и ваш сад или огород порадует вас буйным ростом и крепким здоровьем растений.