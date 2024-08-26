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Вот почему стоит удобрять землю крупами

Зачем опытные дачники посыпают крупой огородные участки: рассказываем все подробности
2:23
Садоводство » Советы

Осенью на дачных грядках можно часто увидеть необычную картину — посыпанные крупой огородные участки. Многие опытные садоводы и огородники практикуют такой нетрадиционный прием. Но в чём же его суть и эффективность? Давайте разбираться.

Зачем опытные дачники посыпают крупой огородные участки: рассказываем все подробности
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основная причина, по которой дачники используют крупу в качестве удобрения, — её высокая питательная ценность для растений. Крупы, такие как пшено, рис, гречка, ячмень, содержат большое количество макро- и микроэлементов, необходимых для роста и развития растений.

В состав круп входят азот, фосфор, калий, а также кальций, магний, железо, марганец, медь и другие важные компоненты. Попадая в почву, крупа постепенно разлагается, высвобождая все эти полезные вещества. Они становятся доступными для усвоения корнями овощных и плодовых культур.

Кроме того, крупа выполняет роль мульчирующего материала, сохраняя влагу в почве и предотвращая развитие сорняков. Она создает рыхлый, воздухопроницаемый слой, благоприятный для корневой системы растений.

Еще одно важное свойство круп — их способность стимулировать развитие полезной почвенной микрофлоры. Под воздействием крупяных зерен активизируются дождевые черви и микроорганизмы, улучшающие структуру и плодородие грунта.

Наиболее эффективно использовать крупу для удобрения осенью. В этот период растения готовятся к зимовке, им требуется максимум питательных веществ. Внесение крупы обеспечит их необходимым запасом элементов для успешной перезимовки и активизации роста весной.

Опытные дачники рекомендуют равномерно рассыпать крупу по поверхности грядок слоем около 1-2 см. Лучше всего использовать обычную пшенную, гречневую или ячневую крупу. Рис и перловка также подойдут, но их питательная ценность несколько ниже.

Так что если вы хотите повысить плодородие своей почвы, обеспечить растения сбалансированным питанием и получить богатый урожай — не пренебрегайте "крупяным" удобрением. Это простое, доступное и эффективное народное средство.

Как сделать плодородную почву самому
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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