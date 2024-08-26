Эффективные народные средства от тли

Не тратьте деньги на химикаты! Эффективные народные средства от тли

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огород часто становится ареной борьбы с вредителями, такими как тля. Она ослабляет растения, высасывая сок и передавая вирусы, что ведет к снижению урожая и гибели растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Народные методы борьбы с тлей дешевле и безопаснее химических средств.

1. Эфирные масла. Смешайте 100 мл сливок с 10 каплями масла чабреца, гвоздики и чайного дерева. Разбавьте 1 л воды и опрыскивайте растения.

2. Полынь и ромашка. Настой из 100 г полыни и ромашки на 1 л кипятка с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Опрыскивайте растения.

3. Хвоя. Залейте 1 кг хвои 5 л кипятка, настаивайте 5 суток, разведите 1:1 и опрыскивайте растения.

4. Лук. Нарежьте 5 луковиц, залейте 2 л воды, настаивайте 5 часов, добавьте натертого мыла и опрыскивайте растения.

5.Ботва картофеля или помидоров. Залейте порезанную ботву кипятком, настаивайте 12 часов, добавьте 3 ст. ложки нашатырного спирта и опрыскивайте растения.

6. Чеснок. Залейте 0,5 кг чеснока 5 л кипятка, настаивайте 12 часов, процедите и опрыскивайте растения.

7. Зола. Смешайте 2 стакана золы с 5 л кипятка, остудите и опрыскивайте растения.

8. Табак. Залейте 1 стакан махорки 5 л кипятка, настаивайте сутки и опрыскивайте растения.

Обрабатывайте растения регулярно, чтобы уничтожить новые поколения тли.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений.

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.