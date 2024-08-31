Завершаем сезон: чем подкормить клубнику для успешной зимовки

Подготовка клубники к зиме: правильные подкормки

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый опытный дачник знает, что в конце лета клубника нуждается в особом уходе. Есть несколько важных процедур, которые необходимо завершить до наступления холодов, чтобы ягодные кусты успешно перезимовали и порадовали щедрым урожаем в следующем году.

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После обрезки клубники не стоит забывать о подкормках. Правильно подобранный комплекс питательных веществ станет отличным завершением сезона и поможет подготовить растения к зиме.

Какие подкормки выбрать для клубники

Монокалий фосфат

Монокалий фосфат — это отличное удобрение, часто применяемое для ухода за клубникой в конце лета. Рекомендуется растворить одну столовую ложку средства в ведре воды. Для полива каждого куста достаточно использовать по два стакана раствора. Если вы планируете также опрыскать растения, растворите половину столовой ложки удобрения в том же объеме воды.

Суперфосфат (двойной) с сульфатом калия

Эти удобрения легко вносятся в почву. Для этого нужно распределить по одной столовой ложке сульфата калия и две столовые ложки суперфосфата на квадратный метр грядки, после чего следует хорошо полить растения.