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Завершаем сезон: чем подкормить клубнику для успешной зимовки

Подготовка клубники к зиме: правильные подкормки
1:16
Садоводство

Каждый опытный дачник знает, что в конце лета клубника нуждается в особом уходе. Есть несколько важных процедур, которые необходимо завершить до наступления холодов, чтобы ягодные кусты успешно перезимовали и порадовали щедрым урожаем в следующем году.

Подготовка клубники к зиме: правильные подкормки
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

После обрезки клубники не стоит забывать о подкормках. Правильно подобранный комплекс питательных веществ станет отличным завершением сезона и поможет подготовить растения к зиме.

Какие подкормки выбрать для клубники

Монокалий фосфат

Монокалий фосфат — это отличное удобрение, часто применяемое для ухода за клубникой в конце лета. Рекомендуется растворить одну столовую ложку средства в ведре воды. Для полива каждого куста достаточно использовать по два стакана раствора. Если вы планируете также опрыскать растения, растворите половину столовой ложки удобрения в том же объеме воды.

Суперфосфат (двойной) с сульфатом калия

Эти удобрения легко вносятся в почву. Для этого нужно распределить по одной столовой ложке сульфата калия и две столовые ложки суперфосфата на квадратный метр грядки, после чего следует хорошо полить растения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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