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Повышаем урожай лука и чеснока: лучшие удобрения для почвы

Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
1:18
Садоводство

Чем раньше начать подготовку грядок для посадки лука и чеснока под зиму, тем выше будут шансы на улучшение плодородия почвы. Это поможет вырастить крупный и сочный урожай.

Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Какие удобрения использовать для подготовки почвы?

Зола

Зола является доступным и эффективным источником калия, а также других важных питательных веществ. Для удобрения почвы потребуется совсем немного золы — достаточно двух стаканов на квадратный метр.

Суперфосфат

Суперфосфат отлично справляется с задачей восстановления плодородия почвы. Для обработки одного квадратного метра почвы нужно внести около 30 граммов этого удобрения.

Сульфат калия

Для повышения плодородия можно использовать сульфат калия. Рекомендуется использовать 20 граммов на квадратный метр. В качестве альтернативы можно применить калимагнезию.

Компост

Компост часто является основным выбором для многих огородников. Он эффективно улучшает структуру почвы и насыщает её питательными веществами. На квадратный метр почвы нужно использовать не менее пяти килограммов компоста. Вместо компоста можно также использовать подготовленный навоз.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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