Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российским компаниям всё сложнее проводить расчёты с Китаем
В Иванове открыли влияние конформации на свойства бикалутамида
Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит
Почему обновленный Nissan Juke не оправдал ожиданий
ВСУ потеряли первый полученный от Запада истребитель F-16. В США назвали это серьёзным ударом для Киева
Политолог Ищенко: операция ВСУ под Курском является для них фолом последней надежды
Туристы отдали крупные суммы за круиз, но вместо этого получили неисправное судно
Россия увеличивает пошлину на экспорт пшеницы
Профессор Базилевский: хорошо бы отправить космические корабли на оба полюса Луны

Как уксус защищает ваши растения от болезней и вредителей

Использование уксуса для защиты растений: что нужно знать
1:09
Садоводство

Многие знают, что уксус можно использовать на даче, особенно для борьбы с сорняками. Но его возможности этим не ограничиваются.

Использование уксуса для защиты растений: что нужно знать
Фото: Openverse by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Преимущества уксуса на даче

Профилактика и борьба с заболеваниями

Уксус — это мощный антисептик, который может стать отличным средством для профилактики и борьбы с различными заболеваниями растений. Растворы с уксусом эффективно предотвращают развитие инфекций и грибковых заболеваний, защищая ваши растения.

Борьба с насекомыми

Уксус также можно успешно использовать в борьбе с вредителями. Он губителен для многих насекомых и делает ваши посадки менее привлекательными для них. Опрыскивание растений уксусным раствором помогает предотвратить нападение вредителей и сохранить урожай.

Быстрое воздействие

Средства на основе уксуса действуют практически мгновенно, что делает его особенно полезным в экстренных ситуациях. Однако важно строго следовать пропорциям при приготовлении растворов, так как слишком высокая концентрация уксуса может нанести вред растениям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Планы России на доллар беспокоят США
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Самые преданные породы собак: топ-3
Самые преданные породы собак: топ-3
Последние материалы
Россия увеличивает пошлину на экспорт пшеницы
Профессор Базилевский: хорошо бы отправить космические корабли на оба полюса Луны
Как проверить реальный износ автомобиля при покупке
Учёные выяснили, что мартышки обращаются друг к другу по именам: как они это делают
Аналитик Ткачук: ключевая ставка — инструмент ЦБ для контроля инфляции
Теннисист Хачанов фразой "будто избили битой" оценил вылет на старте US Open
Летний вечер на Рейне
Непал. Репортаж из колыбели буддизма
Уход за садом: как предотвратить появление поросли
Новинки пляжной моды: бикини празднует юбилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.