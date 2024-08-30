Уксус против тли и капустного листоеда: как защитить урожай

Иногда борьба с вредителями на огороде требует использования специальных препаратов, но все понимают риски, связанные с ними. Поэтому всегда стоит попробовать безопасные методы, которые уже доказали свою эффективность.
Средство против тли
Против тли существует простой и эффективный способ. Этот метод можно использовать как для устранения вредителей, так и в профилактических целях. Необходимо взять стакан основного действующего компонента, например уксуса, и смешать его с таким же количеством воды. После приготовления раствора нужно сразу же приступить к опрыскиванию, так как средство быстро теряет свою эффективность. Важно помнить, что обработку следует проводить в сухую погоду.
Если у вас под рукой есть более концентрированная уксусная эссенция, достаточно будет использовать две столовые ложки на тот же объем воды.
Борьба с капустным листоедом
Для борьбы с капустным листоедом рекомендуется использовать два стакана уксуса на ведро воды. Обработку нужно провести сразу после обнаружения вредителей, так как этот вид быстро размножается. Кроме того, разумно обработать и почву, чтобы предотвратить дальнейшее распространение насекомых.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.