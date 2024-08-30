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Уксус против тли и капустного листоеда: как защитить урожай

Эффективные способы борьбы с тлей и листоедом без химикатов
1:19
Садоводство

Иногда борьба с вредителями на огороде требует использования специальных препаратов, но все понимают риски, связанные с ними. Поэтому всегда стоит попробовать безопасные методы, которые уже доказали свою эффективность.

Эффективные способы борьбы с тлей и листоедом без химикатов
Фото: commons.wikimedia.or by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Как справиться с вредителями?

Средство против тли

Против тли существует простой и эффективный способ. Этот метод можно использовать как для устранения вредителей, так и в профилактических целях. Необходимо взять стакан основного действующего компонента, например уксуса, и смешать его с таким же количеством воды. После приготовления раствора нужно сразу же приступить к опрыскиванию, так как средство быстро теряет свою эффективность. Важно помнить, что обработку следует проводить в сухую погоду.

Если у вас под рукой есть более концентрированная уксусная эссенция, достаточно будет использовать две столовые ложки на тот же объем воды.

Борьба с капустным листоедом

Для борьбы с капустным листоедом рекомендуется использовать два стакана уксуса на ведро воды. Обработку нужно провести сразу после обнаружения вредителей, так как этот вид быстро размножается. Кроме того, разумно обработать и почву, чтобы предотвратить дальнейшее распространение насекомых.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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