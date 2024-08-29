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Успешное продление плодоношения кабачков: что нужно сделать

Подготовка кабачков к осеннему плодоношению: что нужно знать
1:29
Садоводство

К концу августа дачникам стоит задуматься о том, как продлить плодоношение кабачков, чтобы собирать урожай до самых холодов. Это вполне достижимая цель, если следовать нескольким важным рекомендациям.

Подготовка кабачков к осеннему плодоношению: что нужно знать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что нужно сделать для продления плодоношения кабачков

Борьба с заболеваниями

В конце лета иммунитет растений снижается, а погодные условия становятся менее благоприятными, что увеличивает риск заболеваний. Чтобы предотвратить болезни, важно регулярно проводить необходимые обработки, защищая кабачки от инфекций и вредителей.

Уход за листьями и плетями

Регулярный осмотр грядки поможет вовремя выявить поврежденные или больные листья и плети. Их нужно немедленно удалять, чтобы растение не тратило свои ресурсы на их восстановление, направляя силы на развитие здоровых частей и продление плодоношения.

Прореживание

Важно понимать, что не все кабачки на грядке смогут полноценно развиваться. Для того чтобы урожай был продолжительным и обильным, периодически необходимо прореживать растения, удаляя слабые и лишние завязи.

Подкормки

Ресурсы растений ограничены, поэтому регулярные подкормки становятся особенно важными. Используйте подходящие удобрения, чтобы избежать дефицита питательных веществ и поддержать растения в период активного плодоношения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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