Успешное выращивание перца: какие подкормки использовать в августе

Хороший урожай сладкого перца — это приоритет для многих огородников, ведь этот овощ богат витаминами. Однако уход за перцем может быть довольно сложным, требуя не только внимания к основным потребностям растения, но и правильного выбора подкормок в зависимости от времени года.
Кальций
Кальций — один из ключевых элементов, необходимых для предотвращения вершинной гнили, опасного заболевания, которое может сильно повредить урожай. Оптимальным способом внесения кальция является опрыскивание. Рекомендуется использовать хелат кальция или кальциевую селитру, разведенные в концентрации 0,3%.
Комплексный состав
В августе перцу особенно полезен комплексный состав удобрений, который учитывает все его потребности. Такой состав помогает ускорить созревание плодов и предотвращает возможные проблемы. Для приготовления раствора нужно смешать 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов сернокислого калия и 25 граммов суперфосфата на ведро воды. Эта смесь также используется для опрыскивания растений.
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