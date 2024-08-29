Успешное выращивание перца: какие подкормки использовать в августе

Чем подкормить перец для предотвращения вершинной гнили

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хороший урожай сладкого перца — это приоритет для многих огородников, ведь этот овощ богат витаминами. Однако уход за перцем может быть довольно сложным, требуя не только внимания к основным потребностям растения, но и правильного выбора подкормок в зависимости от времени года.

Фото: flickr.com by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Чем подкормить сладкий перец в августе

Кальций

Кальций — один из ключевых элементов, необходимых для предотвращения вершинной гнили, опасного заболевания, которое может сильно повредить урожай. Оптимальным способом внесения кальция является опрыскивание. Рекомендуется использовать хелат кальция или кальциевую селитру, разведенные в концентрации 0,3%.

Комплексный состав

В августе перцу особенно полезен комплексный состав удобрений, который учитывает все его потребности. Такой состав помогает ускорить созревание плодов и предотвращает возможные проблемы. Для приготовления раствора нужно смешать 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов сернокислого калия и 25 граммов суперфосфата на ведро воды. Эта смесь также используется для опрыскивания растений.