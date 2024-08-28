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Как дачники борются с комарами без химии: проверенные средства

Забудьте о химии: как черёмуха и дёготь спасут от комаров
1:18
Садоводство

Опытные дачники хорошо знают, как эффективно защититься от комаров, особенно в условиях загородной жизни, где эти насекомые активнее и многочисленнее. Многие люди избегают использования химических средств, так как они могут быть небезопасными для нанесения на кожу, что делает их малоэффективными для длительного пребывания на улице.

Забудьте о химии: как черёмуха и дёготь спасут от комаров
Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz, CC BY-SA 3.0

Эффективные хитрости для борьбы с комарами от дачников

Черемуха

Одним из лучших природных средств в борьбе с комарами является черемуха. Её аромат отпугивает насекомых, поэтому растение можно посадить прямо на участке, чтобы уменьшить количество комаров. Кроме того, черемуху можно использовать для натирания кожи, но перед этим следует убедиться, что у вас нет аллергической реакции, так как у некоторых людей запах черемухи может вызвать головные боли.

Масло с дегтем

Еще одно проверенное средство, которое можно безопасно наносить на открытые участки кожи — это смесь масла с дегтем. Такой состав позволит спокойно работать на участке без страха быть покусанным комарами. Для приготовления средства нужно смешать одну часть дегтя с двадцатью частями любого масла и тщательно перемешать.

Уточнения

Черёмуха (Padus) — общее название некоторых видов растений рода слива (Prunus). В некоторых устаревших классификациях — отдельный род в составе семейства розовые (Rosaceae) либо подрод рода слива. Нередко под словом «черёмуха» понимают черёмуху обыкновенную (Prunus padus).

Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки (пиролиза) древесины (древесная смола). Содержит бензол, ксилол, крезол, толуол, гваякол, фенол, смолы и другие вещества. Растворяется в щелочах и в спирте. В воде растворяется плохо (берёзовый деготь легче воды, сосновый – тяжелее). Получается также из твёрдого и жидкого топлива: каменных и бурых углей, сланцев, торфа, нефти. Эти продукты — битум, или пек — имеют мало общего с традиционным сосновым или берёзовым дёгтем.

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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