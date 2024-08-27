Простые решения для сложных проблем на огороде: два удивительных средства

Как яблочный уксус и лимонная кислота помогают растениям

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные дачники нередко делятся оригинальными советами, которые могут оказаться весьма полезными для ухода за огородом. Некоторые неожиданные продукты, которые мы привыкли видеть на кухне, могут сыграть важную роль в улучшении состояния растений.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Два необычных секрета для вашего огорода

Яблочный уксус

Яблочный уксус может быть использован для подкисления грунта, что особенно полезно в случаях, когда ваши растения не усваивают питательные вещества из подкормок. Если вы заметили, что подкормки не дают желаемого результата, попробуйте использовать этот простой раствор.

Для приготовления раствора возьмите около 700 мл яблочного уксуса и 50 мл нашатырного спирта на ведро воды. Затем поливайте растения, используя по четыре стакана на квадратный метр посадок.

Лимонная кислота

Альтернативой яблочному уксусу может стать более дешевый вариант — лимонная кислота. Её можно использовать с той же целью, чтобы улучшить усвоение питательных веществ. Для приготовления раствора смешайте по одной ложке нашатыря и лимонной кислоты с ведром воды, убедившись, что кристаллы полностью растворились. На квадратный метр посадок расходуется до пяти стаканов этого раствора.

Оба этих средства подходят для ухода за любыми культурами и могут использоваться не только для лечения, но и в профилактических целях.