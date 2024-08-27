Почему августовский полив важен для огурцов: главные рекомендации

Уход за огурцами в августе: когда и как поливать

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В августе техника полива многих культур изменяется, так как наступает новый этап в развитии растений, а погодные условия становятся другими. Поэтому важно знать основные правила полива в этот период.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Как правильно поливать огурцы в августе

Общие рекомендации

При поливе огурцов в августе нужно учитывать несколько важных факторов. Вода должна быть теплой — оптимальная температура составляет около 27 градусов. Во время полива допускается увлажнение листьев, так как в этот период растения особенно нуждаются во влаге. Если вы выращиваете огурцы в теплице, поддерживайте уровень влажности на уровне 80%.

Частота полива

Частота полива зависит от погодных условий. В жаркие дни рекомендуется поливать грядки огурцов ежедневно, используя по ведру воды на каждый квадратный метр. В прохладные дни полив можно сократить до двух раз в неделю.

Время полива

Полив лучше всего проводить утром, особенно если вы используете метод дождевания. Также можно поливать растения вечером, после шести часов, внося воду под корень. Соблюдение этих правил позволит огурцам плодоносить дольше и обильнее.